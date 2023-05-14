الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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نيفين مسعد تكشف أهم ما دار فى جلسة القضاء على التمييز بالحوار الوطنى

الدكتورة نيفين مسعد
الدكتورة نيفين مسعد

قالت الدكتورة نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، إن أبرز الكلمات التي أثيرت وطرحت بالجلسة الاتجاه العام فيها أنه يوجد تمييز بالمجتمع المصري، ولكن ليس هناك وعي بالضرورة بالتمييز فيوجد تمييز مبطن، وأن البعض يمارسه ولا يعرفه.

أهم ما ركزت عليه الكلمات

وأضافت في ختام إدارتها لجلسة القضاء على التمييز، أن الكلمات ركزت على ضرورة التثقيف والتوعية والإعلام بمفهوم التمييز وخطورته على تنشئة أجيال تشعر بالامتياز وتتمتع بالصحة النفسية وكان هناك اتفاق على ذلك.

وأشارت إلى أن هناك اتفاقًا آخر، وهو أن هناك رغبة ملحة لتنفيذ الاستحقاق الدستوري للمادة 53 وهناك من قال بضرروة وجود تشريع بتجريم كل صور التمييز، وأن تكون المفوضية فصل أو بند داخل التشريع، والبعض رأى أن تكون هناك معالجة مزودة بمعنى أن تكون هناك مفوضية وتشريع لمكافحة التمييز.

وتابعت أن هناك إشارات بعضها تمت الاستفاضة فيه برصد الثغرات في التشريعات سواء بعدم تنفيذها أو بحاجتها للسد، وتم التركيز على قضايا ذوي الإعاقة، وهناك قضايا أخرى لم تتم معالجتها ونحتاج لإسهام منكم بالتركيز والإشارة على مواضع التمييز في بعض قوانيننا.

وأكدت أنه ربما تكون هناك حاجة لإجراء حوار بين مجموعة خبراء يكون القاسم المشترك بينهم الطابع القانوني وبعض المجالات الأخرى. 

نيفين مسعد حقوق الانسان التمييز الحوار الوطنى المجتمع المصري

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