رؤساء أحزاب التحالف المصري يؤيدون انتخابات القائمة المطقة

أعلن رؤساء تحالف الأحزاب المصرية خلال جلسة الحوار الوطنى، تأييدهم لنظام الانتخابات بالقائمة المطلقة.

وتحدث كلا من طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين وحسن ترك رئيس الحزب الاتحادى الديمقراطى وممدوح عبدالحكيم رئيس حزب التحرير وسيد حسين رئيس حزب الثورة وحسام الحسينى رئيس حزب الخضر ومحسن ابوسعده رئيس حزب العمل وخالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطى.

كما أيد القائمة المطلقة الدكتور حسين ابوالعطا رئيس حزب المصريين والدكتور محمد ابوالعلا رئيس الحزب الناصرى وجيهان الشريف رئيس حزب الغد ورضا حجى رئيس حزب مستقبل مصر واللواء سيف الاسلام عبدالباري رئيس حزب مصر بلدى.

كان النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الاحزاب المصرية، أعلن تأييد التحالف لهذا النظام وأيضا كمال حسانين رئيس حزب الريادة وأمين تنظيم التحالف.

وأظهرت المناقشات أن غالبية المتحدثين أعلنوا تأييد هذا النظام ومنهم أحزاب مستقبل وطن وحماة الوطن والشعب الجمهورى والوفد ومصر الحديثة.

وبدأت الجلسات النقاشية للحوار الوطني وبتمثيل كل فئات الشعب المصري وتناقش عدد من قضايا المحور السياسي التي تهم المواطنين باختلاف انتماءاتهم السياسية.

وأعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أنه عشية بدء جلسات لجان الحوار يعيد تأكيد ما تبناه مجلس أمناء الحوار في قراراته المتعاقبة، بتثمين قرارات رئيس الجمهورية باستخدام سلطاته الدستورية بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وتطلع المجلس إلى مواصلته النظر في إصدار مزيد من قرارات العفو خلال المرحلة القادمة.

وأكد المنسق العام أن مجلس الأمناء جاد ومتمسك بكل ما تعهد به اكثر من مرة، بالتعاون مع لجنة العفو الرئاسي، والتزامه ببذل وتكثيف كل الجهود القانونية لدى النيابة العامة والجهات القضائية المعنية، من أجل الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا في أقرب وقت ممكن.

وأعاد المنسق العام تأكيد أمل مجلس الأمناء من كل أطراف وشركاء الحوار الوطني منذ دعوة رئيس الجمهورية له، أن تواصل دعمها له ووقوفها وراءه بكل ما تملك من أدوات وسُبل، وأن تواصل سوية جهودها الإيجابية الضرورية لتهيئة الأجواء الإيجابية المحيطة بالحوار، لكي يحقق آمال الشعب المصري فيه.