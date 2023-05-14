عقب ضبط أطنان منها.. ضحايا اللحوم المصنعة يتحدثون لـ"الدستور"

حالة من الإعياء الشديد أصيب بها محمود جمال وجعلته يفقد الوعي في بضعة دقائق فقط، لتتواصل أسرته مع الإسعاف سريعًا ويتم نقله على المستشفى لإجراء التدخل اللازم وإسعافه في أسرع وقت.

سرعان ما أطباء المستشفى قاموا باللازم وأجروا لـ"محمود" غسيل معدة وبعض الإجراءات الأخرى في محاولة لإنقاذه من التسمم المؤكد، جراء تناوله وجبة الغذاء.

يقول محمود: "بعد الإفاقة سألوني الأطباء عن آخر طعام تناولته والذي كان سجق وكبدة كنت قد اشتريتهم من أحد محال الجزارة المجمدة، ولكن من الواضح أنها كانت غير صالحة وفاسدة ولا تصلح للاستهلاك".

يوضح محمود: " لم أكن أعلم أن كل هذا من الممكن ان يحصل بعد تناول اللحوم المصنعة، خاصةً أني اشتريتها من المحال وتم طهيها في المنزل، فلم أتناول أطعمة من الشارع، ولكن تبين أن اللحوم نفسها غير صالحة للاستهلاك الآدمي".

حملات الحكومة تضبط 7 أطنان من اللحوم الفاسدة

وبالفعل بشكل دوري تواصل الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها في تمشيط الاسواق والمحلات والمنشأت التجارية للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين حفاظآ على السلامة العامة.

ودائمًا تشن أجهزة وزارة التموين الحملات على محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين خلال الأسبوع الأول من شهر مايو، والتي أسفرت عن ضبط 7 أطنان دواجن وهياكل دواجن ولحوم ومصنعاتها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تمكنت الحملات من ضبط 5 أطنان هياكل دواجن ومصنعات لحوم فاسدة خلال حملات تمشيطية بالعجوزة والوراق وكرداسة وتحرير 6 محاضر حيال المخالفين، كما تم ضبط طن ونصف لحوم مجمدة ودهون حيوانية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بجنوب الجيزة، وضبط نحو 670 كجم لحوما مذبوحة خارج المجازر الحكومية بالهرم والطالبية وأكتوبر وتحرير 7 محاضر حيال المخالفين.

لم يكن حالة محمود هي الحالة الوحيدة التي اصيبت باعياء شديد وتسمم جراء تناول اللحوم المصنعة أو شرائها من أماكن غير موثوق فيها، حيث عانت ابنة فاطمة جمال، التي لم يتجاوز عمرها 15 عامًا، من حالة إعياء شديد وصلت إلى حد الإغماء والغياب عن الوعي، وعلى الفور استدعت والدة الطفلة الطبيب الى المنزل والذي طلب منها أن تتوجه إلى أقرب مستشفى.

وبمجرد وصول الطفلة الى اقرب مستشفى من منزلها أجرى أطباء الطوارئ اللازم لها وسرعان ما تم تركيب المحاليل لها وذلك لإعطائها السوائل التي تحتاجها عن طريق الوريد لإنقاذها سريعًا.

وفي محافظة الدقهلية شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الدقهلية حملة مكبرة، تمكنت من ضبط طن و300 كيلوجرام من اللحوم المصنعة بإحدى قرى مركز المنصورة، وبناء عليه تم تحرير محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص وكذلك تم تحرير محضر غش تجاري لمصنع لحوم ومصادرة 1300 كجم لحوم مصنعة وتحت التصنيع.

اتخاذ الإجراءات القانونية

يذكر أن وزارة التموين تحث تعمل على ضرورة التصدى بكل حزم لأي مخالفة على مستوى المحافظات، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ على آمن وسلامة المواطنين.