الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نجوم وصناع "رسالة الإمام" فى ضيافة لميس الحديدى الثلاثاء

لميس الحديدي
لميس الحديدي

تقدم الإعلامية لميس الحديدي حلقة خاصة من برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة "ON" يوم الثلاثاء المقبل، عن مسلسل "رسالة الإمام"، حيث تستضيف نجوم وصناع العمل الذي عُرض رمضان الماضي.

الحلقة تم تصويرها على مدار عدة أيام وتكشف العديد من كواليس المسلسل الذي يعتبر أحد المشاريع الضخمة التي تعيد الدراما المصرية إلى صدارة الأعمال الدينية والتاريخية.

يستضيف البرنامج العديد من النجوم، منهم النجم خالد النبوي والمخرج الليث حجو، والكاتب والسيناريست هشام عبية، ومهندس الديكور الكبير عادل المغربي، ومدير التصوير تيمور تيمور، والموسيقار تامر كروان، وعدد كبير من الفنانين المشاركين في العمل.

من الفنانين الذين تستضيفهم الحلقة، كل من: الفنان جمال عبدالناصر، الفنان وليد فواز، الفنان حمزة العيلي، الفنان نضال الشافعي، الفنانة سماح السعيد، الفنان رامز أمير، ومونيكا هاني، وفاتن سعيد، وأيضًا الطفل إبراهيم حسام الذي قدم شخصية إبراهيم اليتيم في المسلسل.

كذلك تستضيف الحلقة مصممة الأزياء الدكتورة سامية عبد العزيز والناقد الفني طارق الشناوي ومحمد مشيش Executive producer، وكذلك مدير المشروعات في ميديا هب "الشركة المنتجة" محمد سري، ودكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى، ودكتور حسن خليل، الأمين العام المساعد للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية، القائمين على مراجعة المسلسل من الأزهر الشريف.

لميس الحديدي
لميس الحديدي
لميس الحديدي
لميس الحديدي
لميس الحديدي
لميس الحديدي
لميس الحديدي
لميس الحديدي
الإعلامية لميس الحديدي الأعمال الدينية الفنان نضال الشافعي الفنان حمزة العيلى الفنان رامز أمير مسلسل رسالة الإمام

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