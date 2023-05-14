الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نجوى كرم تطرح أغنية "مغرومة بحالي" رابع أغنيات ألبومها الجديد "كاريزما" (فيديو)

نجوى كرم
نجوى كرم

طرحت اليوم الأحد، النجمة اللبنانية نجوى كرم أغنية جديدة بعنوان “مغرومة بحالي” عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

أغنية “مغرومة بحالي” هي الأغنية الرابعة من ألبومها نجوى كرم الغنائي الجديد الذي يحمل أسم “كاريزما” وتعاونت في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي إميل فهد، والملحن وسام الأمير، والموزع الموسيقي فادي جيجي.

وتقول كلمات أغنية “مغرومة بحالي”: “مغرومة بحالي لأ مش كرمالي تبقى حليانة بعينك برسم جمالي تـ ارضي عيونك بتجمّل وبنقّي عطر الفتّان بسأل المراية بالأوّل باخد رأيا بالألوان ولأنّو ذوقك مش عادي على ذوقك بختار قصّة شعري ولون تيابي شالي والزنّار بنقّي الأحلى..بنقّي الأغلى وكلّو بيرخص للغالي أنا بدّي طيّرلك عقلك تشهق لمّا طلّ عليك غيري مين اللي بيلبقلك روح اسأل اللي حواليك بدي من نظراتي تولع ويجنّو عينيك انت و حدّي ما تتطلّع لا هيك ولا هيك بدي تقلّي..اوعى تفلّي واسهر حدّك ليالي”.

 

وكانت نجوى كرم طرحت أول أمس الجمعة أغنية "كاريزما" وهي الأغنية الثالثة من الألبوم الجديد الذي يحمل نفس الاسم وتعاونت في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي أليكسي قسطنطين، والملحن الشاب سامر، والموزع الموسيقي فادي جيجي.

وطرحت نجوى كرم الأيام الماضية ثاني أغاني ألبومها الجديد "كاريزما" وتحمل الأغنية اسم "10 دقايق"، وهي من كلمات وألحان وسام الأمير، وتوزيع موسيقي فادي جيجي. 

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: "ما شفتو عشر دقايق وبقلّي عشقان..علقان.. ومغروم كتير.. شو لذيذ وشو رايق ما شفتو عشر دقايق".

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كما طرحت مؤخرًا الأغنية الأولى من الألبوم بعنوان "شغل موسيقى" عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" ومختلف المنصات الغنائية، وهي من كلمات عامر لاوند، تلحين وتوزيع علي حسّون.

وتقول الأغنية..

"روحي طقّت ما اتحمّل ليلة بلاهم.. قلبي دقّة بدقّة يعاني قلبي يهواهم.. ياللي ساكن نبض القلب وعارف بحالي.. ماترحمني ليلة وترجع ليّا يا غالي.. سامع بالمو سامع يوم بأدوية للهجران.. راحو والقلب وحداني مكسور وتعبان.. شوقي واصل للمرّيخ ودار الكواكب.. الله وياهم يا قوّة تردّ الحبايب".

 

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نجوى كرم النجمة اللبنانية نجوى كرم مغرومة بحالي أغنية “مغرومة بحالي” كاريزما

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