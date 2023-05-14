رئيس الاتحاد التعاوني الإسكاني يطالب بضرورة توفير الأراضي للجمعيات بما ينص عليه القانون

قال اللواء فؤاد عباس توفيق، رئيس الاتحاد التعاوني الإسكاني، أن هناك تحديات تواجه التعاون الاسكاني، ابرزها ان القانون المنظم مضى عليه 40 عامًا.

واشار: المجلس الأعلى للتعاون لم يقوم بمهامه نظرا لعدم اجتماعه ولا مرة منذ تاسيسه من 5 سنوات.

وطالب بضرورة توفير الأراضي للجمعيات بالتخفيض والمزايا الذي ينص عليه القانون.

وقال رمضان عبده، رئيس الاتحاد التعاوني للثروة السميكة، إن الاتحاد لديه عدد من المطالب لزيادة دوره منها زيادة الدعم للصيادين والمراكب.

وقال أسامة محمد أحمد، رئيس الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي، إن الاتحاد يقوم بدوره على أكمل وجه بمجهود ذاتي.

وبدأت الجلسات النقاشية للحوار الوطني وبتمثيل كل فئات الشعب المصري وتناقش عدد من قضايا المحور السياسي التي تهم المواطنين باختلاف انتماءاتهم السياسية.

وكان المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان قد أعلن، أنه عشية بدء جلسات لجان الحوار، يعيد تأكيد ما تبناه مجلس أمناء الحوار في قراراته المتعاقبة، بتثمين قرارات رئيس الجمهورية باستخدام سلطاته الدستورية، بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وتطلع المجلس إلى مواصلة سيادته النظر في إصدار مزيد من قرارات العفو خلال المرحلة القادمة.

وأكد المنسق العام على أن مجلس الأمناء جاد ومتمسك بكل ما تعهد به اكثر من مرة، بالتعاون مع لجنة العفو الرئاسي، والتزامه ببذل وتكثيف كل الجهود القانونية لدى النيابة العامة والجهات القضائية المعنية، من أجل الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا في أقرب وقت ممكن.

واعاد المنسق العام تاكيد أمل مجلس الأمناء من كل أطراف وشركاء الحوار الوطني منذ دعوة السيد رئيس الجمهورية له، أن تواصل دعمها له ووقوفها وراءه بكل ما تملك من أدوات وسُبل، وأن تواصل سوية جهودها الإيجابية الضرورية لتهيئة الأجواء الإيجابية المحيطة بالحوار، لكي يحقق آمال الشعب المصري فيه.