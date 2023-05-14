التعاونى الزراعى: عدم أخذ رأى الاتحاد التعاونى فى تسعير المحاصيل سبب رئيسى للأزمة

انتقد ممدوح عبدالله حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي، عدم أخذ رأي الاتحاد التعاوني في تسعير المحاصيل الزراعية، مؤكدًا أن ذلك سبب رئيسي للأزمة.

وقال رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي: «التنسيق مع الاتحاد أمر ضروري للغاية لضبط السوق والأسعار، وتوفير المحاصيل للحكومة من قبل الفلاحين».

وأضاف: سياسة الحكومة ووزارة التموين تنفّر الفلاح من توريد محاصيل مهمة للحكومة بما يحدث أزمة.

وبدأت الجلسات النقاشية للحوار الوطني، وبتمثيل كل فئات الشعب المصري، وتناقش عددا من قضايا المحور السياسي التي تهم المواطنين باختلاف انتماءاتهم السياسية.

كان المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، قد أعلن عن أنه عشية بدء جلسات لجان الحوار يعيد تأكيد ما تبناه مجلس أمناء الحوار في قراراته المتعاقبة، بتثمين قرارات رئيس الجمهورية باستخدام سلطاته الدستورية بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وتطلع المجلس إلى مواصلة سيادته النظر في إصدار مزيد من قرارات العفو خلال المرحلة القادمة.

وأكد المنسق العام أن مجلس الأمناء جاد ومتمسك بكل ما تعهد به أكثر من مرة، بالتعاون مع لجنة العفو الرئاسي، والتزامه ببذل وتكثيف كل الجهود القانونية لدى النيابة العامة والجهات القضائية المعنية، من أجل الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا في أقرب وقت ممكن.

وأعاد المنسق العام تأكيد أمل مجلس الأمناء من كل أطراف الحوار الوطني، منذ دعوة رئيس الجمهورية له، أن تواصل دعمها له ووقوفها وراءه بكل ما تملك من أدوات وسُبل، وأن تواصل سوية جهودها الإيجابية الضرورية لتهيئة الأجواء الإيجابية المحيطة بالحوار، لكي يحقق آمال الشعب المصري فيه.