الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المنيا: توريد 197 ألفًا و640 طنًا من القمح للشون والصوامع

قمح
قمح

قال نائب محافظ المنيا الدكتور محمد أبوزيد، اليوم الأحد، إن شون وصوامع الغلال بالمحافظة استقبلت حتى الآن 197 ألفا و640 طنا من محصول القمح في 42 موقعا تخزينيا، موزعة بأنحاء المحافظة.

وأضاف أن أعمال التوريد تسير بشكل منظم لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين، الدكتور محمود يوسف، أن إجمالي المساحة المزروعة بالمحصول هذا العام تبلغ 243 ألف فدان، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

وأكد متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية، وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا.

إجمالى المساحة المنزرعة الدكتور محمود يوسف الدكتور محمد أبوزيد الجهات المختصة التدابير اللازمة لاستقبال محصول القمح غرفه العمليات الرئيسية صوامع الغلال شون وصوامع

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