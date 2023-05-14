برلماني: التعاونيات تمثل قاطرة ممكن تقود النهضة الاقتصادية في مصر

بدأت أولى جلسات لجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالحوار الوطني بمناقشة دور الجمعيات التعاونية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتشريعات والقوانين التي تنظم نشاط الجمعيات.

وقال طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب إن مجلس أمناء الحوار الوطني حريص على مناقشة التعاونيات والنقابات المهنية والعمالية ضمن ملفات الحوار الوطني، مضيفًا: “التعاونيات تمثل قاطرة ممكن تقود النهضة الاقتصادية في مصر، وتخدم أكثر من 25 مليون مواطن مصري، وهناك تحديات كبيرة تواجهها”.

واكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: "نأمل تعديل قوانين التعاونيات، حتى نعطيها الفرصة أن ترفع الكاهل عن المواطنين وأن تقدم خدمة للمواطنين خاصة من الطبقة المتوسطة وما تحتها.

وتابع: “مقترحات بمشروعات قوانين لتطوير عمل التعاونيات، وخاصة إقرار قانون موحد للتعاونيات، يعطيها حقوقها”.

وبدأت الجلسات النقاشية للحوار الوطني وبتمثيل كل فئات الشعب المصري وتناقش عدد من قضايا المحور السياسي التي تهم المواطنين باختلاف انتماءاتهم السياسية.

كان المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان قد أعلن أنه عشية بدء جلسات لجان الحوار، يعيد تأكيد ما تبناه مجلس أمناء الحوار في قراراته المتعاقبة، بتثمين قرارات رئيس الجمهورية باستخدام سلطاته الدستورية بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وتطلع المجلس إلى مواصلة سيادته النظر في إصدار مزيد من قرارات العفو خلال المرحلة القادمة.

وأكد المنسق العام أن مجلس الأمناء جاد ومتمسك بكل ما تعهد به اكثر من مرة، بالتعاون مع لجنة العفو الرئاسي والتزامه ببذل وتكثيف كل الجهود القانونية لدى النيابة العامة والجهات القضائية المعنية، من أجل الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا في أقرب وقت ممكن.

وأعاد المنسق العام تأكيد أمل مجلس الأمناء من كل أطراف وشركاء الحوار الوطني منذ دعوة السيد رئيس الجمهورية له، أن تواصل دعمها له ووقوفها وراءه بكل ما تملك من أدوات وسُبل، وأن تواصل سوية جهودها الإيجابية الضرورية لتهيئة الأجواء الإيجابية المحيطة بالحوار، لكي يحقق آمال الشعب المصري فيه..