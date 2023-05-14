الأحد 14 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: التعاونيات تمثل قاطرة ممكن تقود النهضة الاقتصادية في مصر

طلعت عبد القوي، عضو
طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب

بدأت أولى جلسات لجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالحوار الوطني بمناقشة دور الجمعيات التعاونية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتشريعات والقوانين التي تنظم نشاط الجمعيات.

وقال طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب إن مجلس أمناء الحوار الوطني حريص على مناقشة التعاونيات والنقابات المهنية والعمالية ضمن ملفات الحوار الوطني، مضيفًا: “التعاونيات تمثل قاطرة ممكن تقود النهضة الاقتصادية في مصر، وتخدم أكثر من 25 مليون مواطن مصري، وهناك تحديات كبيرة تواجهها”.

واكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: "نأمل تعديل قوانين التعاونيات، حتى نعطيها الفرصة أن ترفع الكاهل عن المواطنين وأن تقدم خدمة للمواطنين خاصة من الطبقة المتوسطة وما تحتها.

وتابع: “مقترحات بمشروعات قوانين لتطوير عمل التعاونيات، وخاصة إقرار قانون موحد للتعاونيات، يعطيها حقوقها”.

وبدأت الجلسات النقاشية للحوار الوطني وبتمثيل كل فئات الشعب المصري وتناقش عدد من قضايا المحور السياسي التي تهم المواطنين باختلاف انتماءاتهم السياسية.

كان المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان قد أعلن أنه عشية بدء جلسات لجان الحوار، يعيد تأكيد ما تبناه مجلس أمناء الحوار في قراراته المتعاقبة، بتثمين  قرارات رئيس الجمهورية باستخدام سلطاته الدستورية بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وتطلع المجلس إلى مواصلة سيادته النظر في إصدار مزيد من قرارات العفو خلال المرحلة القادمة.

وأكد المنسق العام أن مجلس الأمناء جاد ومتمسك بكل ما تعهد به اكثر من مرة، بالتعاون مع لجنة العفو الرئاسي والتزامه ببذل وتكثيف كل الجهود القانونية لدى النيابة العامة والجهات القضائية المعنية، من أجل الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا في أقرب وقت ممكن.

وأعاد المنسق العام تأكيد أمل مجلس الأمناء من كل أطراف وشركاء الحوار الوطني منذ دعوة السيد رئيس الجمهورية له، أن تواصل دعمها له ووقوفها وراءه بكل ما تملك من أدوات وسُبل، وأن تواصل سوية جهودها الإيجابية الضرورية لتهيئة الأجواء الإيجابية المحيطة بالحوار، لكي يحقق آمال الشعب المصري فيه..

الجلسات النقاشية للحوار الوطني النهضة الاقتصادية الحوار الوطنى لجنة النقابات والمجتمع الأهلي الجمعيات التعاونية

الأكثر قراءة

جامعة القناة تعقد ندوة موسعة لهيئة الفولبرايت مصر الأمريكية

قومي المرأة ببني سويف يطلق حملة طرق الأبواب غدا

حبس عاطل بحوزته 50 طربة حشيش في المنتزه بالإسكندرية

لينك نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني برقم الجلوس والاسم| استعلم الآن

البنك المركزى يُحدث قواعد الترخيص والرقابة والإشراف على شركات الصرافة

انتخابات تركيا 2023| منافسة قوية على البرلمان والرئاسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

أمل زيادة

زكى رستم

كريم فرغلى

مهرجان جمعية الفيلم.. دورة جديدة ومميزة

مؤمن المحمدي

هل هى فعلًا وجهات نظر؟

ماجد حبته

إقامة الشراكات درءًا للأزمات

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

البيت الأبيض يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر للهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين فى غزة

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة

بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية برعاية مصرية