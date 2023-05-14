جامعة سيناء تعلن مصروفاتها الخاصة بالطلاب العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا

أعلنت جامعة سيناء عن مصروفات الكليات السنوية بفرعي القنطرة والعريش وذلك بعد الخصم، وذلك لاستقبال الطلاب العائدين من دول السودان وروسيا وأوكرانيا ولديهم الرغبة في استكمال الدراسة بأحد فرعي الجامعة.

وفي فرع الجامعة بالعريش، بلغت قيمة مصروفات كلية الصيدلة 64 ألف جنيه، و88 ألفًا و200 جنيه لكلية الأسنان، و40 ألفًا و600 جنيه لكلية الهندسة، و42 ألفًا و500 جنيه لكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب.

وفي فرع الجامعة بالقنطرة، بلغت قيمة مصروفات كلية الصيدلة 70 ألف جنيه، و91 ألفًا و500 جنه لكلية الأسنان و68 ألفًا و500 جنيه لكلية العلاج الطبيعي، و44 ألف جنيه لكلية الهندسة، و55 ألف جنيه لكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب الآلي، و24 ألفًا و500 جنيه لكلية إدارة الأعمال، و24 ألفًا و500 جنيه لكلية الإعلام الشعب الإنجليزية.

وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن ضوابط القبول بالجامعات الخاصة والأهلية:

1. يبدأ التقديم لهؤلاء الطلاب من السبت القادم الموافق 13/5/2023 وحتى أول أكتوبر 2023، إلكترونيًا مباشرة إلى أي جامعة خاصة أو أهلية بكلية مناظرة، على أن يكون القبول بأولوية التقدم.

2. تكون الأعداد المسموح القبول بها لا تزيد على 10% من الطاقة الاستيعابية لكل كلية بكل جامعة.

3. الطالب يتقدم لكلية مناظرة، ومبدأ تغيير المسار لا ينطبق على هؤلاء الطلاب، والتحويل لا بد أن يكون على كلية مناظرة.

4. السنة التحضرية تعتبر سنة دراسية، ويعتبر الطالب مقيدًا، ولكن يسجل في الكلية المناظرة في الفرقة الأولى لو كانت الجامعة معادلة.

5. القيد في العام الجامعي 2022/2023 لا بد أن يكون في جامعة روسية أو أوكرانية أو سودانية.

6. حال تقدم مجموعة كبيرة في يوم واحد تفوق الطاقة الاستيعابية المطلوبة، يتم الأخذ بالأعلى مجموعًا، وعلى الباقي إعادة التقدم لجامعات أخرى.

7. لا يجوز النقل لجامعة خاصة أو أهلية أخرى بعد القبول والتسجيل مع توقيع الطالب وولي الأمر على تعهد بذلك.

8. لن يتم تسجيل الطلاب مركزيًا إلا بعد سداد مصروفات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2024.