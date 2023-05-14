العمدة خالد أبووافية: أطالب بتأمين صحى لجميع المواطنين

الحوار الوطني مبادرة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، وسيتم من خلال تلك المبادرة مناقشة عدة قضايا محورية من أجل المساهمة في إيجاد حلول لجميع القضايا الشائكة، مع تفعيل دور الأحزاب والقوى السياسية فى كيفية مناقشة القضايا بالحوار بين جميع طوائف المجتمع.

"الدستور" يرصد آراء جميع المواطنين فى مبادرة الحوار الوطني، وكيفية الاستفادة من تلك المبادرة.

خالد أبووافية، عمدة قرية منشأة أبووافية التابعة لدائرة مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة، قال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع خارطة طريق من خلال مبادرة الحوار الوطني؛ لكى يتم إشراك جميع طوائف الشعب المصري فى اتخاذ القرارات وإيجاد حلول لجميع القضايا الشائكة التى سيتم طرحها للحوار الوطني، من أجل إيجاد حلول جذرية لها عن طريق المجتمع الشامل، مشيراً إلى أن لغة الحوار هى القادرة على إيجاد الحلول المناسبة للخروج من الأزمات التى تواجه الدولة المصرية خلال الفترة الحالية، وعلى رأسها المشكلة الاقتصادية التى يشهدها العالم وليس مصر فقط، فيجب أن تكون لغة الحوار هى اللغة السائدة في حلول جميع المشاكل.

كما أكد «أبووافية» أن الدولة شهدت خلال الفترة الماضية تطورا كبيرا فى شتى المجالات مع إطلاق مبادرة القرن مبادرة «حياة كريمة» التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل تطوير الريف المصرى، من خلال إدخال جميع الخدمات من صرف صحى وبناء مدارس وإعادة تأهيل جميع المصالح الحكومية، لتأتى من بعدها مبادرة الحوار الوطني لتؤكد أن القيادة السياسية تعمل على لغة الحوار فى جميع المجالات.

وطالب العمدة، القائمين على الحوار الوطنى بمناقشة عدة قضايا خاصة بالمواطن البسيط، أولاها إعداد القوانين واللوائح المنظمة لإتاحة أن يكون هناك تأمين صحي شامل لجميع الأسر المصرية، مع زيادة دعم القطاع الصحىر والعمل على أهمية العلاج المجانى للجميع عن طريق منظومة تأمين صحي متكاملة تكون فى أهم أولويتها علاج المواطن البسيط.

كما طالب بإطلاق القوانين واللوائح المنظمة للعملية التعليمية التى تضمن إعداد المعلمين من خلال التدريب على الأساليب التعليمية الحديثة، مع الاهتمام بدعم الفلاع، والعمل على الاهتمام بكيفية تسويق المحاصيل الزراعية، وعمل الدورات التدريبية على أهم الطرق الزراعية الحديثة التى توفر الوقت والجهد والعمالة، وفى نفس الوقت زيادة نسبة الانتاج، مؤكدا أهمية إشراك المرأة فى الحوار المصرى، مشيراً إلى أن المرأة الآن أصبحت وزيرة ومحافظا، وأستاذة جامعة.