الأحد 14 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المستجدات العلمية في علاج مرض السكر.. مؤتمر علمي في بنها

دكتور محمد شوقي
دكتور محمد شوقي السيد

نظمت نقابة أطباء محافظة القليوبية بالتعاون مع رابطة اطباء السكر والغدد الصماء بكلية طب بنها مؤتمرها السنوي حول “المستجدات العلمية وآخر التوصيات العالمية في علاج  مرضى السكر”. 


قال دكتور محمد شوقي السيد، رئيس رابطة اطباء السكر ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر يأتي في سياق نشر الوعي الطبي بمرض السكر والوقاية منه ومواجهته باحدث الاساليب العلمية بالاضافة الى ان المؤتمر يعد فرصة هامة لإثراء النشاط العلمي والوقوف على أحدث طرق العلاج لمرضى السكرى والذي يعتبر واحدا من الأمراض المزمنة والتي يتزايد أعداد المصابين به يوما بعدد يوم.
 

وأوضح الدكتور أيمن البدوي، رئيس وحدة السكر والغدد الصماء أن الوحدة تسعى لرفع كفاءة الأطباء في هذا التخصص عن طريق  الاستعانه بالخبراء في مجال السكر في مصر لالقاء المحاضرات وتنظيم الدورات التدريبية لشباب الأطباء واشاد رئيس وحدة السكر بالجهد المبذول من كافة العاملين بقطاع المستشفيات الجامعية وخاصة وحدة الغدد الصماء والسكر بكلية الطب ونقابة الاطباء ودورهم المتميز فى خدمة المرضى ونشر الأبحاث العلمية فى مجلات عالمية مما يسهم فى الارتقاء بتصنيف الجامعة عالميا.

 

فيما أكد الدكتور مصطفى أبو اليزيد استشاري السكر والغدد الصماء فى كلمته  بالمؤتمر على أهمية علاج مرض السكر والاستعانه بأحدث الأساليب العلمية والأدوية الحديثة، للحد من وعلاج المضاعفات التي تحدث لمرضى السكر مع ضرورة الاهتمام بالكشف المبكر لهذا المرض ومراقبة مضاعفاته مؤكدا على الاهتمام بالبحث والكشف المبكر عن مرض السكر، حيث أكدت الدراسات العالمية ان الخطورة تكمن في التأخر في العلاج المناسب.


كما بينت إحدى الدراسات انه كلما تم السيطرة على مستويات السكر بالدم وخفض معدل السكر التراكمي لدى المريض كلما قلت احتمالية الإصابة بالمضاعفات مثل اعتلال الشبكية السكري والتهاب الأعصاب الطرفية والقدم السكري.

الأمراض المزمنة الدراسات العالمية علاج مرض السكر محافظة القليوبية مرضى السكري نقابة الأطباء

الأكثر قراءة

حبس عاطل حاول ترويج الحشيش في منطقة باب شرقي بالإسكندرية

بدء امتحانات البكالوريوس بكليات الجامعة اليابانية 27 مايو والدراسات العليا 3 يونيو

"غرفة الإسكندرية" تستقبل سفيري إسبانيا وإستونيا لبحث سبل التعاون

مكتبة الإسكندرية تنظم لقاء فكريًا مع المؤرخ والمفكر الأمريكى بيتر جران الأربعاء

اختتام فعاليات الدورتين التدريبيتين لأعضاء النيابة الإدارية

محافظ الدقهلية: إحالة مخالفات تموينية للنيابة العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

أمل زيادة

زكى رستم

كريم فرغلى

مهرجان جمعية الفيلم.. دورة جديدة ومميزة

مؤمن المحمدي

هل هى فعلًا وجهات نظر؟

ماجد حبته

إقامة الشراكات درءًا للأزمات

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

البيت الأبيض يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر للهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين فى غزة

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة

بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية برعاية مصرية