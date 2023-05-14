المستجدات العلمية في علاج مرض السكر.. مؤتمر علمي في بنها

نظمت نقابة أطباء محافظة القليوبية بالتعاون مع رابطة اطباء السكر والغدد الصماء بكلية طب بنها مؤتمرها السنوي حول “المستجدات العلمية وآخر التوصيات العالمية في علاج مرضى السكر”.



قال دكتور محمد شوقي السيد، رئيس رابطة اطباء السكر ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر يأتي في سياق نشر الوعي الطبي بمرض السكر والوقاية منه ومواجهته باحدث الاساليب العلمية بالاضافة الى ان المؤتمر يعد فرصة هامة لإثراء النشاط العلمي والوقوف على أحدث طرق العلاج لمرضى السكرى والذي يعتبر واحدا من الأمراض المزمنة والتي يتزايد أعداد المصابين به يوما بعدد يوم.



وأوضح الدكتور أيمن البدوي، رئيس وحدة السكر والغدد الصماء أن الوحدة تسعى لرفع كفاءة الأطباء في هذا التخصص عن طريق الاستعانه بالخبراء في مجال السكر في مصر لالقاء المحاضرات وتنظيم الدورات التدريبية لشباب الأطباء واشاد رئيس وحدة السكر بالجهد المبذول من كافة العاملين بقطاع المستشفيات الجامعية وخاصة وحدة الغدد الصماء والسكر بكلية الطب ونقابة الاطباء ودورهم المتميز فى خدمة المرضى ونشر الأبحاث العلمية فى مجلات عالمية مما يسهم فى الارتقاء بتصنيف الجامعة عالميا.

فيما أكد الدكتور مصطفى أبو اليزيد استشاري السكر والغدد الصماء فى كلمته بالمؤتمر على أهمية علاج مرض السكر والاستعانه بأحدث الأساليب العلمية والأدوية الحديثة، للحد من وعلاج المضاعفات التي تحدث لمرضى السكر مع ضرورة الاهتمام بالكشف المبكر لهذا المرض ومراقبة مضاعفاته مؤكدا على الاهتمام بالبحث والكشف المبكر عن مرض السكر، حيث أكدت الدراسات العالمية ان الخطورة تكمن في التأخر في العلاج المناسب.



كما بينت إحدى الدراسات انه كلما تم السيطرة على مستويات السكر بالدم وخفض معدل السكر التراكمي لدى المريض كلما قلت احتمالية الإصابة بالمضاعفات مثل اعتلال الشبكية السكري والتهاب الأعصاب الطرفية والقدم السكري.