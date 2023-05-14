لبنى ونس تكشف أسرار وكواليس بدايتها الفنية فى "واحد من الناس"

يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي الفنانة لبنى ونس وتكشف أسرار وكواليس خاصة عن حياتها الفنية تذاع لأول مرة في حلقة فنية خاصة، من برنامج "واحد من الناس" في العاشرة مساء اليوم، كما تتحدث عن آخر أعمالها الدرامية في رمضان "جعفر العمدة" و"بابا المجال" و"ضرب نار".

وتتناول الحلقة بدايتها الفنية وقرارها بالابتعاد عن الفن بعدما حققت نجاحات كثيرة، وعودتها مرة أخرى من خلال مسلسل الداعية ومشاركتها مع النجم محمد رمضان بمسلسل البرنس وجعفر العمدة، وعن مشاركتها فى رمضان الماضي.

كما تتحدث عن أعمالها السينمائية ومنها "النداهة- عيار نارى- 2 طلعت جرب- 200 جنيه- طلق صناعي".