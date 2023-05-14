الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2023 وجدول الامتحانات في القاهرة

الإعدادي
الإعدادي

بدأت امتحانات الصف الثالث الإعدادي في امتحانات الفصل الدراسي الثاني في بعض المحافظات ، فيما تفصلنا أيام قليلة على بدايتها في البعض الآخر.

 ويختلف موعد بداية الامتحانات والجدول من محافظة لأخرى حيث تركت وزارة التربية والتعليم للمحافظات وضع جدول الامتحانات للطلاب في الشهادة الاعدادية وكذلك صفوف النقل بما يتناسب مع ظروف كل محافظة ويتوافق مع الخارطة الزمنية للعام الدراسي الجاري والتي وضعتها المحافظة في بداية العام.

ورغم اختلاف موعد امتحانات 3 إعدادي إلا أن توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2023 ممثالة لجميع المحافظات وتعرضها الدستور في التقرير التالي.

توزيع درجات الشهادة الاعدادية الترم الثاني

حددت وزارة التربية والتعليم توزيع درجات الشهادة الاعدادية لجميع المواد الأساسية والتي لاتضاف للمجموع وجاءت كالتالي: 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للشعبة الأدبية وموعد بدء الامتحانات

"الدستور" تنشر جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني محافظة البحيرة

مادة اللغة العربية: 80 درجة ، درجة النجاح من 40 درجة.

مادة اللغة الإنجليزية: 60 درجة ، درجة النجاح من 30.

مادة الرياضيات: 60 درجة ، درجة النجاح من 30.

مادة العلوم:40 درجة ، درجة النجاح من 20.

مادة الدراسات الاجتماعية: 40 درجة ، درجة النجاح من 20.

المجموع الكلى: 280 درجة، والنجاح من 140.

وجاء توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي للمواد التي لا تضاف للمجموع لمادة التربية الدينية: الدرجة النهائية 40، درجة النجاح 20 درجة، ومادة التربية الفنية لطلاب الشهادة الإعدادية الدرجة النهائية 20، درجة النجاح 10 مادة، ومادة الحاسب الآلي: الدرجة النهائية 20، درجة النجاح 10 مادة.

جدول امتحانات 3 إعدادي القاهرة الترم الثاني 

يبدأ طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة امتحانات الترم الثاني يوم  الأربعاء المقبل الموافق 17 مايو، بامتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، ويوم الخميس الموافق 18 مايو ،بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية، ومادة التربية الدينية، ويوم السبت الموافق 20 مايو ،بامتحان مادة الجبر والإحصاء، ومادة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات.

ويستكمل طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد الموافق 21 مايو، بامتحان مادة اللغة الإنجليزية، ويوم الإثنين الموافق 22 مايو، بامتحان مادة الهندسة ومادة التربية الفنية، ويوم الثلاثاء الموافق 23 مايو، بامتحان مادة العلوم.

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