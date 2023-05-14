انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بالبحيرة

انطلقت اليوم الأحد، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية داخل 668 لجنة بمدارس المحافظة، حيث أدى الطلاب والطالبات الامتحان في مادتيّ اللغه العربية والتربية الدينية، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم 20 مايو الجاري.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، استعداد جميع الإدارات التعليمية وجاهزية جميع اللجان لاستقبال الطلاب المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لمراحل التعليم المختلفة، مشيرةً إلى أنه تم الانتهاء من كل التجهيزات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم بسهولة ويسر واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، واتباع إجراءات التأمين والسلامة بكل اللجان وخاصة الكنترولات وأماكن حفظ أوراق الأسئلة والإجابة وتوفير طفايات الحريق والتأكد من كفاءتها

كما صرح يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، بأن طلاب الشهادة الإعدادية البالغ عددهم 121487 طالبًا وطالبة، قد أدوا امتحاناتهم اليوم في مادتيّ اللغة العربية والتربية الدينية.

وأدى طلاب الإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع "39" طالبًا وطالبة امتحانهم في مادة اللغة العربية داخل 4 لجان بإدارات بندر دمنهور – كفر الدوار – إيتاى البارود – شبراخيت و15 طالبًا وطالبة بالإعدادية العامة للمكفوفين أدوا امتحانهم في مادة اللغة العربية وأدى 1630 طالبًا وطالبة بالإعدادية المهنية امتحاناتهم في مادتيّ اللغة العربية والتربية الدينية أمام 18 لجنة.

وأشار وكيل الوزارة، إلى استمرار امتحانات صفوف النقل بمرحلة الثانوي العام والتي انطلقت الأسبوع الماضي، حيث أدى 39331 بالصف الأول الثانوي امتحاناتهم اليوم فى مادة الأحياء و34276 طالب وطالبة بالصف الثانى الثانوى امتحاناتهم فى مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات.

ولفت إلى إنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية وتم ربطها بغرف عمليات مماثلة بكل إدارة تعليمية لتفعيل التواصل والتأكيد على المتابعة المستمرة اللحظية لسير الامتحانات أولاً بأول وتذليل ما يعترضها من معوقات.