الأحد 14 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

رابط بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس 2023

طلاب الأزهر
طلاب الأزهر

توفر بوابة الأزهر الشريف نتائج الامتحانات لجميع الطلاب في صفوف النقل، وكذلك في امتحانات الشهادات الأزهرية.

وينتظر طلاب النقل في المرحلتين الابتدائية والإعدادية إعلان نتائج الامتحانات عبر بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس عقب اعتمادها من الأزهر بعد انتهاء عمليات التصحيح والتدقيق. 

وتعرض الدستور في التقرير التالي خطوات الحصول على نتائح الامتحانات لطلاب الابتدائية والإعدادية عبر رابط بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس 2023. 

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2023 

توفر بوابة الازهر الإلكترونية نتائج الامتحانات للطلاب في سنوات النقل بالإضافة إلى نتيجة الشهادة الاعدادية والشهادة الثانوية الأزهرية.

لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 برقم الجلوس

استعد.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بالاسم فقط الترم الثاني

وتوفر إدارة الأزهر الشريف نتائج الامتحانات عقب الانتهاء منها واعتمادها في جميع المعاهد الأزهرية المنتشرة في أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى توفيرها الكترونيًا عبر بوابة الأزهر الإلكترونية ويستطيع الحصول عليها من خلال الضغط على الرابط التالي https://www.azhar.eg/splash.html

 

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني

أنهي طلاب الصف الرابع الابتدائي امتحانات الترم الثاني في 6 مايو الجاري، وينتظر الطلاب وأولياء أمورهم نتيجة الامتحانات والتي تم توفيرها عبر بوابة الأزهر الشريف عقب اعتمادها  ووضعها عبر البوابة ، ويمكنك اتباع الخطوات التالية للحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني : 

قم  بالدخول عبر بوابة الأزهر الشريف بالضغط على الرابط التالي https://www.azhar.eg/splash.html

، ثم قم باختيار أيقونة خدمات الأزهر الشريف ، ثم اختر نتائج الامتحانات ، وبعدها قم بتحدد المنطقة التابع لها من أيقونة المنطقة الأزهرية، اكتب رقم جلوس الطالب، اضغط على استعلام وستظهر النتيجة خلال لحظات عبر بوابة الأزهر الشريف . 

وكان طلاب الصف الرابع الابتدائي والصف الخامس الابتدائي قد انهوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني وكذلك الصف الأول الاعدادي والثاني الاعدادي يوم 6 مايو الجاري،  في حين ينتهي طلاب الصف الأول والثاني الثانوي خلال يومين .

ويبدأ امتحانات الشهادة الابتدائية والاعدادية والثانوية الأزهرية نهاية الشهر الجاري. 

اقرأ أيضا 

"اللهم أني أسألك اليسر بعد العسر": أبرز أدعية الصباح

txt

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج.. وكيفية الاستعلام عن أرقام الجلوس

بوابة الازهر الشريف نتيجة الصف الرابع الإبتدائي بوابة الازهر الالكترونية نتائج الامتحانات امتحانات الترم الثانى

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يتفقد مصنع إنتاج البطاطس بشرق العوينات

علي المصيلحي: نستهدف 1.2 مليون طن زيادة في سعة صوامع القمح

استدعاء روان عليان لسماع أقوالها فى تعريض حياة ابنتها للخطر

انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بالبحيرة

محافظ قنا يكرم مسئولي إدارة التعاون بالديوان العام 

ضبط أجنبى الجنسية يهرب سجائر ماريجوانا بالمطار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

أمل زيادة

زكى رستم

كريم فرغلى

مهرجان جمعية الفيلم.. دورة جديدة ومميزة

مؤمن المحمدي

هل هى فعلًا وجهات نظر؟

ماجد حبته

إقامة الشراكات درءًا للأزمات

د.أحمد الخميسى

الذات.. الإنسان.. الآخرون

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

البيت الأبيض يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر للهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين فى غزة

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة

بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية برعاية مصرية