توفر بوابة الأزهر الشريف نتائج الامتحانات لجميع الطلاب في صفوف النقل، وكذلك في امتحانات الشهادات الأزهرية.

وينتظر طلاب النقل في المرحلتين الابتدائية والإعدادية إعلان نتائج الامتحانات عبر بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس عقب اعتمادها من الأزهر بعد انتهاء عمليات التصحيح والتدقيق.

وتعرض الدستور في التقرير التالي خطوات الحصول على نتائح الامتحانات لطلاب الابتدائية والإعدادية عبر رابط بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس 2023.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2023

توفر بوابة الازهر الإلكترونية نتائج الامتحانات للطلاب في سنوات النقل بالإضافة إلى نتيجة الشهادة الاعدادية والشهادة الثانوية الأزهرية.

وتوفر إدارة الأزهر الشريف نتائج الامتحانات عقب الانتهاء منها واعتمادها في جميع المعاهد الأزهرية المنتشرة في أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى توفيرها الكترونيًا عبر بوابة الأزهر الإلكترونية ويستطيع الحصول عليها من خلال الضغط على الرابط التالي https://www.azhar.eg/splash.html

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني

أنهي طلاب الصف الرابع الابتدائي امتحانات الترم الثاني في 6 مايو الجاري، وينتظر الطلاب وأولياء أمورهم نتيجة الامتحانات والتي تم توفيرها عبر بوابة الأزهر الشريف عقب اعتمادها ووضعها عبر البوابة ، ويمكنك اتباع الخطوات التالية للحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني :

قم بالدخول عبر بوابة الأزهر الشريف بالضغط على الرابط التالي https://www.azhar.eg/splash.html

، ثم قم باختيار أيقونة خدمات الأزهر الشريف ، ثم اختر نتائج الامتحانات ، وبعدها قم بتحدد المنطقة التابع لها من أيقونة المنطقة الأزهرية، اكتب رقم جلوس الطالب، اضغط على استعلام وستظهر النتيجة خلال لحظات عبر بوابة الأزهر الشريف .

وكان طلاب الصف الرابع الابتدائي والصف الخامس الابتدائي قد انهوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني وكذلك الصف الأول الاعدادي والثاني الاعدادي يوم 6 مايو الجاري، في حين ينتهي طلاب الصف الأول والثاني الثانوي خلال يومين .

ويبدأ امتحانات الشهادة الابتدائية والاعدادية والثانوية الأزهرية نهاية الشهر الجاري.