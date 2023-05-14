الأحد 14 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج.. وكيفية الاستعلام عن أرقام الجلوس

طلاب الأزهر الشريف
طلاب الأزهر الشريف

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج، محور اهتمام طلاب الثانوية حاليا في كافة محافظات الجمهورية، وذلك مع انطلاق مارثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023 حيث يتم الاستعلام من خلالها عن درجات طلاب المعاهد الأزهرية في امتحانات الترم الثاني.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

يستخدم طلاب المعاهد الأزهرية الموقع الإلكتروني من خلال هذا الرابط (من هنا) لمعرفة درجاتهم في الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي 2022-2023 عقب إدخال كافة البيانات اللازمة عن الطالب والمعهد المقيد به ورقم جلوسه في الامتحانات.

يدخل الطالب البيانات اللازمة في الخانات المخصصة ويتبع كافة الخطوات الإلكترونية اللازمة للحصول على درجاته في كافة المواد الدراسية التي خضع الطالب لامتحانها خلال العام الدراسي حيث يتم إعلانها عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج عقب اعتمادها رسميا من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر نيابة عن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وكان قد بدأت الامتحانات النهائية للعام الدراسي يوم 28 أبريل 2023 في كافة محافظات الجمهورية لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية الأزهرية وفقا للمخطط الزمني.

txt

ليلة الامتحان.. مراجعة نهائية في مادة الجغرافيا لطلاب الصف الأول الثانوي

txt

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي وشروط دخول الامتحانات

رابط الاستعلام عن أرقام جلوس طلاب الثانوية الأزهرية 2023

خصص الأزهر الشريف موقع إلكتروني من خلال هذا الرابط (من هنا) يمكن من خلاله الاستعلام عن أرقام جلوس طلاب المرحلة الثانوية حيث أنهى قطاع المعاهد الأزهرية استعدادتهم للامتحانات بجميع اللجان على مستوى الجمهورية والتي تعقد في يوم 3 يونيو المقبل وفقا للمخطط الزمني للعام الدراسي الحالي 2022-2023.

وكان قد اعتمد قطاع المعاهد الأزهرية الجدول الزمني للامتحانات وتم الإعلان عنه بشكل رسمي للطلاب حيث يتم الإعلان عن أرقام الجلوس في نهاية شهر مايو الجاري ليتمكن كل طالب في معرفة مكان جلوسة في اللجان الامتحانية.

txt

10 نصائح لطلاب الثانوية العامة 2023 قبل انطلاق الامتحانات

txt

499 طالبًا يؤدون الامتحانات التكميلية للشهادة الإعدادية بمطروح

خطوات الاستعلام عن أرقام جلوس طلاب الثانوية الأزهرية 2023

خطوات إلكترونية بسيطة يلجأ إليها طلاب الثانوية الأزهرية للحصول على أرقام جلوسهم للامتحانات هذا العام 2022-2023 وهى كما يلي :-

  • الدخول عبر موقع الأزهر الإلكترونية من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة ارقام الجلوس.
  • كتابة بيانات الطالب الشخصية.
  • الضغط على كلمة استعلام.
  • ظهور رقم جلوس ومكان اللجنة.

اقرأ أيضا 

جدول امتحانات طلاب الثانوية الأزهرية 2023

رابط بوابة الازهر الالكترونية بوابة الازهر الالكترونية بوابة الأزهر رابط بوابة الأزهر امتحانات الفصل الدراسي الثاني

الأكثر قراءة

وزير الإسكان يكشف موقف حجز وحدات "سكن لكل المصريين 4"

"علوم الإسكندرية" تعقد المؤتمر الطلابي العاشر للبحوث والابتكارات

نائب محافظ مطروح تعلن مكتبة مصر العامة بسيوة أول مكتبة خضراء

مصر تقدّم دعمًا طبيًا ونفسيًا للأطفال القادمين من السودان

بدء المؤتمر العلمى الحادى عشر بكلية الصيدلة جامعة القاهرة

امتحانات الجيزة.. الدراسات لتانية إعدادى وعلوم وإنجليزى لطلاب "السادس"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

أمل زيادة

زكى رستم

كريم فرغلى

مهرجان جمعية الفيلم.. دورة جديدة ومميزة

مؤمن المحمدي

هل هى فعلًا وجهات نظر؟

ماجد حبته

إقامة الشراكات درءًا للأزمات

د.أحمد الخميسى

الذات.. الإنسان.. الآخرون

وائل لطفي

عادل إمام

محمد عبدالناصر

الحوار ومعركتا الوعى وبناء الإنسان

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة

بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية برعاية مصرية

برعاية مصر.. تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فى غزة