رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج.. وكيفية الاستعلام عن أرقام الجلوس

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج، محور اهتمام طلاب الثانوية حاليا في كافة محافظات الجمهورية، وذلك مع انطلاق مارثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023 حيث يتم الاستعلام من خلالها عن درجات طلاب المعاهد الأزهرية في امتحانات الترم الثاني.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

يستخدم طلاب المعاهد الأزهرية الموقع الإلكتروني من خلال هذا الرابط (من هنا) لمعرفة درجاتهم في الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي 2022-2023 عقب إدخال كافة البيانات اللازمة عن الطالب والمعهد المقيد به ورقم جلوسه في الامتحانات.

يدخل الطالب البيانات اللازمة في الخانات المخصصة ويتبع كافة الخطوات الإلكترونية اللازمة للحصول على درجاته في كافة المواد الدراسية التي خضع الطالب لامتحانها خلال العام الدراسي حيث يتم إعلانها عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج عقب اعتمادها رسميا من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر نيابة عن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وكان قد بدأت الامتحانات النهائية للعام الدراسي يوم 28 أبريل 2023 في كافة محافظات الجمهورية لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية الأزهرية وفقا للمخطط الزمني.

رابط الاستعلام عن أرقام جلوس طلاب الثانوية الأزهرية 2023

خصص الأزهر الشريف موقع إلكتروني من خلال هذا الرابط (من هنا) يمكن من خلاله الاستعلام عن أرقام جلوس طلاب المرحلة الثانوية حيث أنهى قطاع المعاهد الأزهرية استعدادتهم للامتحانات بجميع اللجان على مستوى الجمهورية والتي تعقد في يوم 3 يونيو المقبل وفقا للمخطط الزمني للعام الدراسي الحالي 2022-2023.

وكان قد اعتمد قطاع المعاهد الأزهرية الجدول الزمني للامتحانات وتم الإعلان عنه بشكل رسمي للطلاب حيث يتم الإعلان عن أرقام الجلوس في نهاية شهر مايو الجاري ليتمكن كل طالب في معرفة مكان جلوسة في اللجان الامتحانية.

خطوات الاستعلام عن أرقام جلوس طلاب الثانوية الأزهرية 2023

خطوات إلكترونية بسيطة يلجأ إليها طلاب الثانوية الأزهرية للحصول على أرقام جلوسهم للامتحانات هذا العام 2022-2023 وهى كما يلي :-

الدخول عبر موقع الأزهر الإلكترونية من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة ارقام الجلوس.

كتابة بيانات الطالب الشخصية.

الضغط على كلمة استعلام.

ظهور رقم جلوس ومكان اللجنة.