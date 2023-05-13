499 طالبًا يؤدون الامتحانات التكميلية للشهادة الإعدادية بمطروح

قال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إن الامتحانات التكميلية للشهادة الإعدادية، انطلقت اليوم، حيث يؤدي 499 طالبًا الامتحان التكميلي موزعين على 10 لجان على مدار الأسبوع حتى يوم الخميس المقبل، مشيرًا إلى أن هؤلاء الطلاب تخلفوا عن أداء امتحان الفصل الدراسي الأول لظروف قهرية.

وأوضح شحاتة، أن الطلاب أدوا امتحان اليوم الأول في مادة اللغة العربية فترة واحدة لمدة ساعتين ونصف فقط، حيث جاء الامتحان في مستوى الطالب المتوسط والورقة الامتحانية جيدة الطباعة ومطابقة للوزن النسبي بما يشمل أجزاء منهج الترم الأول.

وأضاف أن تعليم مطروح أعد مركزًا رئيسيًا لتوزيع أسئلة الشهادة الإعدادية الخاصة بالامتحان التكميلي وامتحان الفصل الدراسي الثاني المقرر انطلاقه السبت المقبل الموافق العشرين من مايو الجاري، وذلك على غرار مركز توزيع أسئلة الفصل الدراسي الأول.