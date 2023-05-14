الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استمرار حبس البلوجر هدير عاطف وطليقها 45 يومًا

هدير عاطف
هدير عاطف

جدد المحكمة المختصة، اليوم الأحد، حبس البلوجر هدير عاطف وطليقها بلال فاروق، هاجر محمود، تامر عادل، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامها بتلقي أموال بهدف استثمارها والنصب على مواطنين.

أوضحت التحقيقات في واقعة اتهام البلوجر هدير عاطف وطليقها بلال محمود وشقيقته وزوج شقيقته، بالنصب على المواطنين من خلال استغلال متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي، للاستيلاء منهم على مبالغ مالية لاستثمارها مقابل أرباح شهرية، عددًا من التفاصيل الجديدة.

وتضمن التحقيقات في القضية رقم 11080 لسنة 2022 أموال عامة التجمع الخامس، أن المتهمة هدير عاطف استغلت عدد المتابعين لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأعلنت عن طريق العلانية، أن طليقها يقوم بمشروع استثماري لمن يريد أن يستثمر أمواله بهدف جمع الأموال.

وأكدت التحقيقات في قضية هدير عاطف وطليقها، أن شقيقة المتهم بلال محمود جمعت الأموال من المواطنين بهدف استثمارها مع شقيقها في تجارة العقارات والسيارات على خلاف الحقيقة، وتجارته غير المشروعة في تداول العملات الرقمية البيتكوين.

المحكمة المختصة النصب أموال التحقيقات مواقع التواصل الاجتماعي أرباح شهرية

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