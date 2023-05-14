"صحة المنيا" تنظم قافلة طبية لأهالي قرية قصر هور بملوى.. غدًا

ضمن مبادرة "حياة كريمة"..

تنظم مديرية الصحة بمحافظة المنيا، بدءًا من غد الإثنين، قافلة طبية علاجية في قرية قصر هور بمركز ملوى جنوب المحافظة على مدار يومين متتاليين 15 و 16 من مايو الجاري، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد حسانين، وكيل وزارة الصحة، أن القافلة ستضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرًا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.