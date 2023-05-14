الأحد 14 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كيف تحمي حساباتك على السوشيال ميديا؟.. خبير أمن المعلومات يجيب (فيديو)

هاتف
هاتف

تحدث المهندس أحمد طارق، خبير أمن المعلومات، عن الفارق بين الحسابات والصفحات الشخصية على فيسبوك ونظيرتها المزيفة، وذلك خلال حديثه عن عُطل فيسبوك الأخير، والذي تسبب في إرسال طلبات الصداقة تلقائيا.

 

وقال طارق، خلال لقائه عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، إن بعض الجهات التي تستخدم السوشيال ميديا بشكل سلبي مثل نشر الشائعات، تفاعلت مع الأخبار التريند بهدف تزييف الأرقام من أجل بيع الحسابات.

 

يجب التأكد من المصدر الذي نشر الخبر

 

وأوضح خبير أمن المعلومات، أنه يجب التأكد من المصدر الذي نشر الخبر، لكن الطريقة الصحيحة هي التأكد من USERNAME الحساب نفسه، لأنه عمره ما يتكرر مثل الاسم الشخصي، ويمكننا مشاهدة اسم المستخدم من خلال النقاط الثلاث الموجودة أعلى أي حساب، حيث نضغط عليها تظهر اختيارات أخرها COPY LINK.

السوشيال ميديا خبير امن المعلومات يجيب تحمي حساباتك حساباتك تحمي

مواد متعلقة

السيسى يلتقط صورة تذكارية مع المسئولين عقب افتتاحه عدة مشروعات بشرق العوينات

اللواء توفيق سامى للرئيس السيسى: كل الشكر لكم على توفير كل الإمكانيات التى تحقق النجاح والتميز

توفيق سامى: البحوث الزراعية تعظم الاستفادة من كل قطرة مياه

وزير التموين: وردنا 2.1 مليون طن قمح بـ21 مليار جنيه

الرئيس السيسى يتفقد عددًا من المشروعات بشرق العوينات

وزير التموين: ننتج 10 ملايين طن قمح فى مصر

وزير التموين: رغيف الخبز جزء من الأمن الغذائى للشعب المصرى

الرئيس السيسى لمسئولى مشروع حصاد القمح فى وادى الشيح: أهنئكم على زراعتكم فيه

الأكثر قراءة

موجودة في 10 محافظات.. أهم مراكز صناعة الغزل والنسيج بمصر

استدعاء روان عليان لسماع أقوالها فى تعريض حياة ابنتها للخطر

بعد زيارة الرئيس السيسى.. أبرز المعلومات عن مشروع شرق العوينات

رابط بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس 2023

الرئيس السيسى يتوسط صورة تذكارية بختام جولة تفقدية لافتتاح مشروعات شرق العوينات

تحرير 197 محضرًا تموينيًا في حملات تفتيشية مكبرة بالمنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

وتد خيري شلبي.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

أمل زيادة

زكى رستم

كريم فرغلى

مهرجان جمعية الفيلم.. دورة جديدة ومميزة

مؤمن المحمدي

هل هى فعلًا وجهات نظر؟

ماجد حبته

إقامة الشراكات درءًا للأزمات

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

البيت الأبيض يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر للهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين فى غزة

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة

بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية برعاية مصرية