كيف تحمي حساباتك على السوشيال ميديا؟.. خبير أمن المعلومات يجيب (فيديو)

تحدث المهندس أحمد طارق، خبير أمن المعلومات، عن الفارق بين الحسابات والصفحات الشخصية على فيسبوك ونظيرتها المزيفة، وذلك خلال حديثه عن عُطل فيسبوك الأخير، والذي تسبب في إرسال طلبات الصداقة تلقائيا.

وقال طارق، خلال لقائه عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، إن بعض الجهات التي تستخدم السوشيال ميديا بشكل سلبي مثل نشر الشائعات، تفاعلت مع الأخبار التريند بهدف تزييف الأرقام من أجل بيع الحسابات.

يجب التأكد من المصدر الذي نشر الخبر

وأوضح خبير أمن المعلومات، أنه يجب التأكد من المصدر الذي نشر الخبر، لكن الطريقة الصحيحة هي التأكد من USERNAME الحساب نفسه، لأنه عمره ما يتكرر مثل الاسم الشخصي، ويمكننا مشاهدة اسم المستخدم من خلال النقاط الثلاث الموجودة أعلى أي حساب، حيث نضغط عليها تظهر اختيارات أخرها COPY LINK.