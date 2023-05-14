الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وفاة سيدة وإصابة 5 فى حادث تصادم بأكتوبر

حادث تصادم
حادث تصادم

لقيت سيدة مصرعها، وأصيب 5 آخرون، في حادث  تصادم لسيارة ميكروباص كانوا يستقلونها في أكتوبر، بمحافظة الجيزة.
تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا يفيد فيه بتلقيه بلاغتا من عمليات النجدة يفيد بوجود حادث تصادم لسيارة ميكروباص ووقوع حالة وفاة ومصابين، أمام سور نادي أكتوبر بالمحور المركزي.
وتبين أنه أثناء سير السيارة الميكروباص يقودها سائق، 33 سنة، مصاب بكسور، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لصعوده أعلى الرصيف بالطريق البطيء واصطدامه بسور نادي أكتوبر.
وأسفر الحادث عن وفاة سيدة وإصابة 4 آخرين إصابات خطيرة، وتم نقلهم إلى مستشفى زايد التخصصي لتلقي العلاج.

تصادم أكتوبر مصرع حادث سيارة ميكروباص وفاة سور نادي أكتوبر

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