الأحد 14 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بدورته الأولى.. مهرجان السينما العربية يكرم عبدالله المحيسن

عبدالله المحيسن
عبدالله المحيسن

بدورته الأولى.. مهرجان السينما العربية يكرم عبدالله المحيسن رائد السينما السعودية

اختارت إدارة مهرجان السينما العربية المخرج السعودي الرائد عبدالله المحيسن، لتكريمه في الدورة الأولى من مهرجان السينما العربية التي تقام بمدينة شرم الشيخ في يوليو المقبل.

وقال أيمن الحكيم؛ رئيس المهرجان؛ إن إدارة المهرجان بدأت في التجهيز لفيلم تسجيلي وكتاب خاص عن المحيسن، ودوره الرائد باعتباره أول مخرج في تاريخ السينما السعودية.

وأضاف الحكيم؛ أن المهندس أسامة الشيخ  وافق على تخصيص جائزة مالية باسم عبدالله المحيسن تقدم للفائز في مسابقة أفلام طلاب السينما بالعالم العربي التي يقيمها المهرجان، وذلك من خلال شركته للتدريب وفنون السينما والإعلام،
بالإضافة إلى 5 منح تدريبية في فنون السينما، وذلك تقديرا لاسم المحيسن وإسهاماته.

يذكر أن عبدالله المحيسن هو أول سعودي متخصص في صناعة السينما، حيث درسها في معهد لندن وحصل على الدبلوم العالي في الإخراج السينمائي منتصف السبعينيات، وأنشأ أول استديو للتصوير السينمائي بالمملكة، ومن أبرز أفلامه "اغتيال مدينة" و "الصدمة" و "ظلال الصمت" الذي رُشح للمسابقة النهائية بمهرجان روما عام 2007، وحصل على جائزة بمهرجان "نانت".

يقام مهرجان السينما العربية بمدينة شرم الشيخ منتصف يوليو المقبل برعاية وزارة الثقافة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

 

إدارة المهرجان الد فودة محافظ جنوب سيناء السينما السعودية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء رئيس المهرجان دينة شرم الشيخ

الأكثر قراءة

حبس عاطل حاول ترويج الحشيش في منطقة باب شرقي بالإسكندرية

125 ألف و388 طالبا يؤدون امتحان الجبر والإحصاء والتربية الدينية بالدقهلية

بدء امتحانات البكالوريوس بكليات الجامعة اليابانية 27 مايو والدراسات العليا 3 يونيو

"غرفة الإسكندرية" تستقبل سفيري إسبانيا وإستونيا لبحث سبل التعاون

مكتبة الإسكندرية تنظم لقاء فكريًا مع المؤرخ والمفكر الأمريكى بيتر جران الأربعاء

اختتام فعاليات الدورتين التدريبيتين لأعضاء النيابة الإدارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

أمل زيادة

زكى رستم

كريم فرغلى

مهرجان جمعية الفيلم.. دورة جديدة ومميزة

مؤمن المحمدي

هل هى فعلًا وجهات نظر؟

ماجد حبته

إقامة الشراكات درءًا للأزمات

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

البيت الأبيض يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر للهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين فى غزة

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة

بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية برعاية مصرية