بدورته الأولى.. مهرجان السينما العربية يكرم عبدالله المحيسن رائد السينما السعودية

اختارت إدارة مهرجان السينما العربية المخرج السعودي الرائد عبدالله المحيسن، لتكريمه في الدورة الأولى من مهرجان السينما العربية التي تقام بمدينة شرم الشيخ في يوليو المقبل.

وقال أيمن الحكيم؛ رئيس المهرجان؛ إن إدارة المهرجان بدأت في التجهيز لفيلم تسجيلي وكتاب خاص عن المحيسن، ودوره الرائد باعتباره أول مخرج في تاريخ السينما السعودية.

وأضاف الحكيم؛ أن المهندس أسامة الشيخ وافق على تخصيص جائزة مالية باسم عبدالله المحيسن تقدم للفائز في مسابقة أفلام طلاب السينما بالعالم العربي التي يقيمها المهرجان، وذلك من خلال شركته للتدريب وفنون السينما والإعلام،

بالإضافة إلى 5 منح تدريبية في فنون السينما، وذلك تقديرا لاسم المحيسن وإسهاماته.

يذكر أن عبدالله المحيسن هو أول سعودي متخصص في صناعة السينما، حيث درسها في معهد لندن وحصل على الدبلوم العالي في الإخراج السينمائي منتصف السبعينيات، وأنشأ أول استديو للتصوير السينمائي بالمملكة، ومن أبرز أفلامه "اغتيال مدينة" و "الصدمة" و "ظلال الصمت" الذي رُشح للمسابقة النهائية بمهرجان روما عام 2007، وحصل على جائزة بمهرجان "نانت".

يقام مهرجان السينما العربية بمدينة شرم الشيخ منتصف يوليو المقبل برعاية وزارة الثقافة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.