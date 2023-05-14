أحمد الشرقاوى: نؤيد القائمة النسبية والفردى فى الانتخابات

قال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أحمد الشرقاوي، إننا في المجلس مختلفون بين القائمة النسبية والمطلقة في انتخابات المجالس النيابية.

وأضاف، خلال مناقشات النظام الانتخابي في جلسة الحوار الوطني، اليوم: "نناقش نظامًا انتخابيًا لا يمكن مناقشته بمعزل عن التجارب الحالية والسابقة، وهذا ليس لعضويتي في مجلس النواب".

وتابع: "من الإنصاف نقد التجربة الحالية نقدًا موضوعيًا والتجارب السابقة ولكن لا بد من الربط بموضوع الجلسة".

ولفت إلى أن النظام الانتخابي يعكس أداء معينًا لمجلس النواب، قائلًا: "أنا عضو مجلس بالفردي مرتين لكني مؤمن جدًا بأهمية نظام القائمة النسبية".

وتابع: "الحالة المصرية لما نيجي نحللها وننظر لما حصل بها، القائمة المطلقة المغلقة نظام محل نقد شديد أشبه بنظام التعيين في الحالة المصرية، دوائر واسعة جدًا لا تقدر على خوضها تكتلات حزبية معارضة دون إمكانيات مادية عالية ودعم سياسي قوي".

ولفت إلى أن الكوتة ممثلة في كل الأنظمة السابقة مثل تمثيل العمال والفلاحين بنسبة 50% لعقود طويلة، وأيضًا في نظام فردي أو قائمة نسبية ولم تكن هناك مشكلة في تحقيق الكوتة.

وقال: "المرأة والفئات التي تستحق التمييز الإيجابي في كل الأحوال ستنجح، المرأة تنافس مرأة فردي".

وبدأت الجلسات النقاشية للحوار الوطني وبتمثيل كل فئات الشعب المصري، وتناقش عددًا من قضايا المحور السياسي التي تهم المواطنين باختلاف انتماءاتهم السياسية.

وتعقد أولى الجلسات الخاصة بلجنتى مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وكذلك حقوق الإنسان والحريات العامة، وذلك ضمن المحور السياسي، وتناقش عددًا من القضايا وهي:

- القضاء على كل أشكال التمييز.

- النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية "قانون مجلس النواب".

وبدأت فعاليات الجلسة بعزف السلام الجمهورى، وقالت الصفحة الرسمية للحوار الوطني المصري إن التجانس هو أساس مجتمعنا، والتوافق هو جوهر الحوار الوطني.

وكان المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، قد أعلن أنه عشية بدء جلسات لجان الحوار يعيد تأكيد ما تبناه مجلس أمناء الحوار في قراراته المتعاقبة بتثمين قرارات السيد رئيس الجمهورية باستخدام سلطاته الدستورية بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وتطلع المجلس إلى مواصلة سيادته النظر في إصدار مزيد من قرارات العفو خلال المرحلة المقبلة.

