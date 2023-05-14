موعد نهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا 2023 ومكان إقامة الذهاب والاياب

90 دقيقة تفصلنا عن نهائى دورى أبطال إفريقيا 2023، بعدما انتهت مباراتى الذهاب فى الدور نصف النهائى بالبطولة الإفريقية، حيث حقق الأهلى الفوز على الترجى التونسى فى عقر دارة بثلاثة أهداف نظيفة على ستاد رادس حملت توقيع الجنوب إفريقى بيرسى تاو هدفين ومحمود عبدالمنعم كهربا هدفًا، فيما عاد صن داونز من ملعب مولاى محمد الخامس بالدار البيضاء بتعادل سلبى أمام الوداد.

وقرر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» إقامة نهائى دورى أبطال إفريقيا النسخة الحالية من مباراتين ذهابًا وايابًا، بعدما اثبتتتجربة إقامة النهائى من مباراة واحد فشلها.

موعد نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

حدد الاتحاد الافريقى لكرة القدم «كاف» الرابع من يونيو القادم موعدًا لمباراة الذهاب فى نهائى بطولة دورى الأبطال، والحادى عشر من نفس الشهر موعدًا لمباراة الاياب، على أن تنقل مجموعة قنوات بى إن سبوت مباراتى النهائى على الهواء مباشرًا كون القنوات القطرية صاحبة الحق فى اذاعة البطولة فضائيًا.

موعد مباراة الأهلى والترجى التونسى فى اياب نصف نهائى دورى الابطال

يستضيف الأهلى نظيره الترجى التونسى فى العاشرة من مساء الجمعة القادم 19ـ5ـ2023، على ستاد القاهرة الدولى، فى اياب نصف نهائى دورى الابطال، وتنقل مجموعة قنوات بى إن سبوت المباراة على الهواء مباشرًا، كما تنقل قناة تايم سبورت المباراة على الردد الأرضى.

موعد مباراة صن داونز والوداد فى اياب نصف نهائى دورى الابطال

يحل الوداد المغربى ضيفًا على صن داونز الجنوب افريقى، فى الرابعة عصر السبت القادم 20ـ5ـ2023، على ستاد لوفتوس فيرسفيلد فى إياب نصف نهائى دورى الابطال، وتنقل مجموعة قنوات بى إن سبوت المباراة على الهواء مباشرًا.

وبصعد الفائز بمجموعة مباراتى الاهلى مع الترجى لمواجهة الفائز بمجموع مبارات الوداد وصن داونز فى النهائى.

مكان إقامة نهائى دورى ابطال افريقيا 2023

يعتبر الأهلى وصن داونز الأقرب للتأهل لنهائى دورى الابطال، بفضل النتائج التى حققها الفريقين فى مباراتى الذهاب، حيث فاز الاهلى على الترجى بثلاثة نظيفة، فيما تعادل صن داونز مع الوداد، وفى حال صعود الاهلى وصن داونز، سيحتضن ستاد القاهرة مباراة الذهاب فى نهائى دورى الابطال يوم 4 يونيو القادم، وستكون مباراة الاياب على ملعب لوفتوس فيرسفيلد يوم 11 من نفس الشهر.

أما فى حال نجاح الواد فى الفوز على صن داونز وصعوده لمواجهة الأهلى فى النهائى، ستكون مباراة الذهاب على ستاد القاهرة يوم 4 يونيو ويحتضن ملعب مركب محمد الخامس مباراة الاياب يوم 11 من نفس الشهر.

أما فى حال تحقيق الترجى المعجزة، والصعود على حساب الاهلى ، سيخوض مباراة الذهاب على ستاد رادس يوم 4 يونيو سواء كانت أمام الواد أو صن داونز، وسيلعب مباراة الاياب على مركب محمد الخامس أو لوفتوس فيرسفيلد يوم 11 من يونيو.

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