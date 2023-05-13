ناقد رياضى: أتمنى أن يكون نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الأهلى والوداد المغربى

علق عزيز عبدالعظيم، الناقد والمحلل الرياضي، على مباراة الوداد المغربي وصن داونز في تصفيات نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم السبت، إن طرد لاعب صن داونز سيساعد الوداد المغربي في الشوط الثاني.

وأضاف أن جمهور الرجاء والوداد فرحانين بفوز النادي الأهلي أمس، أتمنى أن يقدم الوداد المغربي أداء أفضل في الشوط الثاني أمام صن داونز.

وتابع: "أتمنى أن يكون نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي".