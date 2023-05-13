ثلاثى يقود هجوم الوداد المغربى أمام صن داونز فى دورى أبطال إفريقيا

أعلن البلجيكي سفين فاندنبروك، المدير الفني للوداد البيضاوي المغربي، تشكيل فريقه الذي سيواجه ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في العاشرة من مساء اليوم، في المباراة التي ستجمعهما على ستاد (محمد الخامس) بالدار البيضاء، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا (2022-2023).

وسيقود السنغالي بولي جونيور سامبو، هجوم الوداد في لقاء اليوم، إلى جانب كل من سيف الدين بهرة، و محمد أوناجم.

وجاء تشكيل الوداد المغربي على النحو التالي:

حراسة المرمى: يوسف المطيع

خط الدفاع: أمين أبوالفتح، أرسين زولا، أيوب العلمود، يحيى عطية الله

خط الوسط: يحيى جبران، رضى الجعدي، أيمن الحسوني

خط الهجوم: سيف الدين بهرة، بولي جونيور سامبو، محمد أوناجم

كان الوداد قد تأهل إلى الدور نصف النهائي لدوري الأبطال، بعد تخطيه عقبة سيمبا التنزاني، بالفوز بنتيجة 4-3 بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1 في إياب ربع النهائي، بعد انتهاء مباراة الذهاب، في دار السلام، بالنتيجة ذاتها.

وسيلتقي الفائز من مجموع مباراتي الوداد مع صن داونز، في النهائي، مع الفائز من مجموع مباراتي الأهلي والترجي التونسي.