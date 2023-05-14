طارق رسلان: نحن مع إجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة

قال اللواء طارق رسلان، عضو مجلس الشيوخ عن حزب المؤتمر، إن هناك اختلافا في الآراء حول إجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة أو النسبية.

وأضاف اللواء طارق رسلان، خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطنى لمناقشة النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية «قانون مجلس النواب»: إننا مع إجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة، على أن يكون لها كيان معين تحت أي مسمى يقوم على اختيار المرشحين، بالإضافة إلى تصغير الدوائر حتى أعطي للأحزاب الفرصة أن تشكل قائمة أخرى.

وقال رسلان: إن اختيار القائمة يكون كيانا مشكلا من سياسيين وشخصيات عامة لاختيار من يكون قادرا على تمثيل العشب المصري في الانتخابات، سواء النيابية أو المحلية.

وبدأت الجلسات النقاشية للحوار الوطني، وبتمثيل كل فئات الشعب المصري، وتناقش عددا من قضايا المحور السياسي التي تهم المواطنين باختلاف انتماءاتهم السياسية.

وتعقد أولى الجلسات الخاصة بلجنتى مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وكذلك حقوق الإنسان والحريات العامة، وذلك ضمن المحور السياسي، وتناقش عددًا من القضايا، هي:

- القضاء على كل أشكال التمييز.

- النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية «قانون مجلس النواب».