الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سفير الاتحاد الأوروبي: 550 مليون يورو حجم المنح لقطاع معالجة المياه بمصر

الغرف التجارية
الغرف التجارية

أعلن السفير كريستين برجر سفير دول الاتحاد الأوروبى عن قيام الاتحاد بمنح مصر دعما بقيمة 550 مليون يورو، لإنشاء مشروعات في قطاع تحلية المياه بمشاركة القطاع الخاص، من إجمالى 3 مليار يورو دعما من الاتحاد الأوروبي لمشاريع المياه على مستوى العالم.

وأضاف السفير خلال المؤتمر الذى عقدته غرفة الإسكندرية التجارية أن الاتحاد الأوروبي يعمل بشكل وثيق مع المراكز البحثية المصرية، وغرفة الإسكندرية التجارية في أطروحات مشاريع لمعالجة المياه أو تحلية المياه.

ولفت "برجر" إلى أن قضية المياه من القضايا الهامة ومن الأسباب التي تؤدي إلى حروب وصراعات أكثر من الغاز والبترول، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لمزيد من الدعم من خلال المنح في قطاع تحلية المياه والتعاون مع القطاع الخاص المصري.

وأضاف السفير أن إقبال الاتحاد الأوروبي على هذه الخطوة، نظرا إلى أن الدراسات تؤكد أنه خلال الـ 10 سنوات المقبلة من المتوقع أن تفقد مصر نسبة 20٪ من مصادر المياه لديها، نظرا للزيادة السكنية، الأمر الذي يتطلب سرعة تنفيذ مشاريع تنمية المياه فى مصر.

وأضاف السفير خلال المؤتمر الذى عقدته غرفة الإسكندرية التجارية أن الاتحاد الأوروبي يعمل بشكل وثيق مع المراكز البحثية المصرية، و غرفة الإسكندرية التجارية فى أطروحات مشاريع لمعالجة المياه وتحلية المياه.

إسكندرية الاتحاد الاور الاسكندري الاتحاد الأوربي الإسكن

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