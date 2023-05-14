محمود عصام يتقدم بطلب إحاطة بشأن استعدادات الإسكندرية لاستقبال المصطافين

تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ووجهه لكل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وهشام آمنة وزير التنمية المحلية، ووزير السياحة أحمد عيسى وذلك بشأن استعدادات محافظة الإسكندرية لموسم الصيف في استقبال المصطافين.

وقال النائب في طلب الإحاطة: "تشهد محافظة الإسكندرية خلال فترة الصيف إقبالا كبيرا من المواطنين لقضاء عطلاتهم، فضلا عن سياحة اليوم الواحد، لاسيما من المحافظات القريبة من عروس البحر المتوسط."

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه أمام هذا الإقبال الكبير تشهد الإسكندرية رواجا كبيرا سواء في الشواطئ أو تأجير الشقق السكنية وغيرها من الأنشطة التي يحتاج إليها المواطنين من مطاعم وكافيهات وغيرها، مما يتطلب استعدادات خاصة، من حيث تجهيز الشواطئ، وتطهيرها لتكون جاهزة لاستقبال المصطافين، ومراجعة كافة عوامل الأمن والأمان للحفاظ على أرواح المواطنين.

وتابع عضو مجلس النواب: "من بين الملفات المهمة كذلك الشقق السكنية والتي تستلزم مراعاة القانون في تأجيرها لمنع استغلالها بصورة تؤثر على الأمن العام، في ضرورة المتابعة مع أقسام الشرطة بصورة من عقود الإيجار."

وشدد “عصام” أنه للحفاظ على صحة المواطنين يجب كذلك مراجعة محال الطعام والتأكد من سلامة المنتجات، فضلا عن مراجعة الأسعار لمنع استغلال المواطنين.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة أن يكون هناك دراسة لكافة الملفات المتعلقة بمحافظة الإسكندرية، حتى يمر موسم الصيف بسلام.

يذكر أن النائب محمود عصام، سبق وتقدم بطلب احاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بشأن إعلان طرح «شاطئ النخيل» للمزايدة العلنية بالإسكندرية، من أجل معاودة نشاطه خلال الفترة المقبلة رغم إغلاقه فى عام 2020 بسبب كثرة حالات الغرق وعدم أمان السباحة بالشاطئ.

وأكد النائب محمود عصام بأنه تابع خبر إعلان محافظة الاسكندرية طرح شاطئ النخيل للمزاد العلنى من جديد بعد إغلاقه لمدة 3 سنوات بسبب كثرة حالات الغرق به، منذ أن كان فى ولاية جمعية 6 أكتوبر وهو ما يثير تساؤلات كثيرة بشأن ما تم اتخاذه من إجراءات لمنع ما حدث فى الماضى وحول مدى استعداد الشاطئ لإستقبال رواده بعد تصنيفه كشاطئ خطر.