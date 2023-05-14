الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مرثا محروس: قضية مكافحة التمييز مهمة على المستويين السياسى والإنسانى

مرثا محروس
مرثا محروس

قالت مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قضية مكافحة التمييز قضية مهمة على المستويين السياسي والإنساني أيضا، مشيرة إلى أن هناك توصيات تشريعية وأخرى تنفيذية فى هذا الشأن.

وأكدت «محروس»، خلال كلمتها بالجلسة الأولى التي عقدتها لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، اليوم، تحت عنوان «القضاء على كافة أشكال التمييز»- أهمية إنشاء مفوضية عدم التمييز، مشيرة إلى أن هذا القانون يجب أن يكون أولوية لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة. 

وتابعت: «المفوضية يجب أن يكون لها عمل تنفيذي من خلال لجانها، مع وضع استراتيجية إعلامية متكاملة للحد من آثار التمييز الذى نعاني منه على فترات بعيدة».

وبدأت الجلسات النقاشية للحوار الوطني، وبتمثيل كل فئات الشعب المصري، وتناقش عددا من قضايا المحور السياسي التي تهم المواطنين باختلاف انتماءاتهم السياسية.

أشكال التمييز التمثيل النيابي الجلسات النقاشية للحوار الوطني الحقوق السياسية الحريات العامة الحوار الوطنى

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