انتشال جثة عامل من ترعة بمركز بنى مزار فى المنيا

انتشلت قوات الإنقاذ النهري، اليوم الأحد، جثة عامل من المجري المائي بترعة أبوريحان في مركز بني مزار بشمال محافظة المنيا، وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء أسامة عبدالعظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بنجاح قوات الإنقاذ النهري في انتشال جثة رجب جمال أحمد، 35 عامًا، عامل، من ترعة فرعية بعزبة أبوريحان في مركز بني مزار.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى مغاغة المركزي تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق، وكلّفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الحادث ومعرفة أسباب غرق العامل في الترعة.