الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سامح فوزي يقترح إنشاء مفوضية لمواجهة التمييز بكافة أشكاله

الدكتور سامح فوزي،
الدكتور سامح فوزي، مدير مركز الدراسات للتنمية،

قال الدكتور سامح فوزي، مدير مركز الدراسات للتنمية، بمكتبة الاسكندرية، إننا نتحدث عن مكافحة التمييز بكافة أشكاله، ننظر إليها أنها متعددة الأبعاد، جزء منها يتعلق بالممارسات الإدارية، ويتعلق بالواقع الاجتماعي للمواطنين".

واقترح خلال كلمته بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، خلال مناقشة القضاء على التمييز، بإنشاء مفوضية لمواجهة التمييز والتي تنطلق من خلال 3 أدوار رئيسية، الدور الأول توعوي، ثقافي بأهمية المساواة، لافتا إلى أن هناك دور يتعلق بسياسات عامة تشريعات أو قرارات، والدور الثالث لتلقي الشكاوى العامة للمواطنين والتعامل معها".

وأكد أن فعالية هذا التكوين المؤسسي، ينطلق من أنه لا بد أن يكون مستقل، ويكون رئيس المفوضية غير قابل للعزل خلال فترة ولايته، هو وأعضاء المفوضية ويكون له صلاحيات والاستقلال يعني استقلال الموازنة أو الميزانية، وجود كادر يتيح له تنفيذ مهامه.

وأضاف: "تشكيلات إدارات مختلفة تتعلق على حسب أنواع التمييز المختلفة سواء التمييز الديني أو مجال النوعي أو المجال الاجتماعي، يكون لديه الحق في طلب الحصول على المعلومات للتعرف على القضايا دون إعاقة".

الحوار الوطنى مواجهة التمييز الحريات العامة الجلسات النقاشية للحوار الوطني

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