الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

لا إصابات بحريق دار "الباقيات الصالحات"

جانب من الحريق
جانب من الحريق

قالت الدكتورة مروة الكحلاوي ابنة الداعية الإسلامية الراحلة عبلة الكحلاوي، إن ماسًا كهربائيًا في بدروم جمعية "الباقيات الصالحات" أدى إلى نشوب حريق في المكان، اليوم الأحد.

وأضافت "مروة" أنه تم نقل النزلاء والمسنين داخل مسجد الراحلة الدكتورة عبلة الكحلاوي لحين توفير مكان لهم داخل المستشفى التي يجرى استكماله حاليًا داخل مقر الدار.

وأكدت أنه لم ينتج عن الحريق أي تلفيات أو إصابات بشرية للنزلاء أو العاملين في مقر الجمعية.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق نشب بمخلفات بجوار دار رعاية الأيتام في منطقة المقطم، دون وقوع أي إصابات.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق بمخلفات بجوار دار رعاية أيتام بدائرة قسم شرطة المقطم، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ سيارتين إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق، دون وقوع أي إصابات.

وكانت قد أسست الدكتورة عبلة الكحلاوي جمعية الباقيات الصالحات، وهي إحدى أهم الجمعيات الخيرية الموجودة داخل مصر، وقدمت العديد من الخدمات الاجتماعية لأهالي محافظات مصر.

الدكتورة مروة الكحلاوي الداعية الإسلامية الراحلة عبلة الكحلاوي الباقيات الصالحات مروة

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