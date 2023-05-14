الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

خلال مشاركته في جلسات الحوار الوطني..

ناجح إبراهيم: لا بد من مراعاة قيم المجتمع أثناء وضع قانون مفوضية مكافحة التمييز

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال الدكتور ناجح إبراهيم، الكاتب والمفكر، إن التمييز لن يُلغى إلا إذا شعر كل مواطن مصري بما قاله الله عز وجل في كتابه العزيز: "ولقد كرّمنا بني آدم"، مضيفًا: "ذكر الله تعالي كل بني آدم المسلم والمسيحي واليهودي والبوذى وهكذا".

وأضاف إبراهيم خلال كلمته بجلسة عقدتها لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، اليوم، تحت عنوان القضاء على أشكال التمييز، أن كل الأديان جاءت لحماية الفئات المستضعفة، مشددًا على ضرورة التأكيد على مراعاة القيم الأساسية للمجتمع المصري أثناء الحديث عن موضوع التمييز.

وتابع: "بعد 10 سنوات قد يخرج علينا من يطالب بحقوق المثليين، وهو هدم للحضارة الإنسانية كلها والأسس التي يقوم عليها أي مجتمع"، معتبرًا أن الحضارة الغربية بها إيجابيات جيدة كالحرية والمساواة، لكن الشذوذ أو المثلية سيهدمها.

وشدد إبراهيم، على ضرورة مراعاة قيم وقواعد المجتمع الأساسية أثناء وضع قانون مفوضية مكافحة التمييز.

بدء جلسات الحوار الوطني

وبدأت اليوم، الجلسات النقاشية للحوار الوطني وبتمثيل كل فئات الشعب المصري وتناقش الجلسات عددًا من قضايا المحور السياسي التي تهم المواطنين باختلاف انتماءاتهم السياسية.

وتعقد أولى الجلسات الخاصة بلجنتيّ مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وكذلك حقوق الإنسان والحريات العامة وذلك ضمن المحور السياسي، وتناقش عددًا من القضايا وهي: القضاء على كل أشكال التمييز، والنظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية (قانون مجلس النواب).

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