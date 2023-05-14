ضياء رشوان: الحوار الوطني يرد على كل فرية وشائعة

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الحوار انطلق ليدحض كل فرية وإشاعة قالت إنه لا حوار وطني.

وأضاف رشوان خلال كلمته بجلسة للجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني، لمناقشة النظام الانتخابي للمجالس النيابية: "اللجنة مخصصة لمناقشة قانون مجلس النواب والنظام الانتخابي، وطريقة إجراء الانتخابات البرلمانية في مصر".

وتابع: |لا يوجد في القاعة أو خارجها أي خط أحمر لأي رأي يقال أو أي نظام انتخابي مقترح، العائق الوحيد لعدم الاستماع إلى الفكرة هو عدم دستوريتها، عدا هذا لا يوجد اتجاه لشيء من أي حد وأنتم أصحاب القرار|.

وشدد رشوان على أنه سيتم رفع الاقتراح بنظام الانتخابات البرلمانية إلى رئيس الجمهورية، حتى إذا كان الاقتراح نظاما واحدا أو أكثر من نظام لأخذ القرار مع مجلس النواب.