ممثل حزب مصر الحديثة: الحوار الوطنى يؤكد على تجمع وتمثيل قوى للدولة المصرية

قال اللواء على العساس، عضو مجلس النواب عن حزب مصر الحديثة، إن الحوار الوطني يؤكد على تجمع وتمثيل قوى للدولة المصرية.

وأضاف عضو مجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطنى لمناقشة النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية "قانون مجلس النواب"، أن من عيوب القائمة النسبية هى مخالفتها لنصوص الدستور، كما ستكون هناك محاباة من قبل رؤساء الأحزاب لأقاربهم بدفعهم على رأس القوائم، وبالتالى نرى أن القائمة المغلقة هى النتاج الحقيقي لكل طوائف الشعب المصري.

وأكد أن الجميع يساند الدولة المصرية، ونسعى إلى وجود نظام انتخابي يساند الدولة المصرية ونعلن موافقتنا على إجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة المغلقة.

وبدأت الجلسات النقاشية للحوار الوطني وبتمثيل كل فئات الشعب المصري، وتناقش الجلسات عددًا من قضايا المحور السياسي التي تهم المواطنين باختلاف انتماءاتهم السياسية.

وتعقد أولى الجلسات الخاصة بلجنتى مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وكذلك حقوق الإنسان والحريات العامة، وذلك ضمن المحور السياسي، وتناقش عددًا من القضايا وهي:

- القضاء على كل أشكال التمييز.

- النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية "قانون مجلس النواب".