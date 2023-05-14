ممثل حزب الإصلاح والتنمية: نؤيد إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية

قال علاء عبد النبي، ممثل حزب الإصلاح والتنمية، نحن كحزب نؤيد إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية بنسبة ١٠٠٪.

وأضاف عبد النبي، خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطنى لمناقشة النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية (قانون مجلس النواب) أن كافة الأحزاب السياسية ضعيفة وتعانى من العصبية والقبلية، مشيرا إلى أن المادة ٥ من الدستور والمادة ١٠٢ و٧٤ جميعها يتحدث عن تداول السلطة، وهنا نتساءل كيف يكون هناك تداول السلطة بدون أحزاب؟.

وشدد على أن القائمة النسبية لا تهدر ٤٩٪، ولذا نؤيد إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية، وفيما يخص المحافظات الحدودية يمكننا حل تلك المشكلة من خلال إعادة تقسيم الدوائر.

وبدأت الجلسات النقاشية للحوار الوطني وبتمثيل كل فئات الشعب المصري وتناقش الجلسات عدد من قضايا المحور السياسي التي تهم المواطنين باختلاف انتماءاتهم السياسية.

وتعقد أولى الجلسات الخاصة بلجنتى مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وكذلك حقوق الإنسان والحريات العامة وذلك ضمن المحور السياسي، وتناقش عدد من القضايا وهي:

_ القضاء على كافة أشكال التمييز.

_النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية (قانون مجلس النواب).