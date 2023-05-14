علاء عابد: التجربة البرلمانية المصرية رائدة وملهمة للمنطقة

خلال مشاركته في جلسات الحوار الوطني..

وجّه النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب "مستقبل وطن"، وجميع كوادر الحزب بالمحافظات، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على هذه المبادرة بإجراء حوار بين جميع الأحزاب المصرية، كما توجّه بالشكر لإدارة الحوار وتبنيها قضية الإشراف القضائي على الانتخابات والاستفتاءات، مثمّنًا استجابة الرئيس الفورية لها.

وقال عابد، في كلمته بالجلسة الأولى للمحور السياسي بالحوار الوطني في قضية النظام الانتخابي، إن استجابة الرئيس السيسي، خير ضمانة لانتخابات نزيهة أمام العالم، وتؤكد أن البرلمان المصري رائدًا وليس مقلدًا.

وأضاف: "الهدف من العملية الانتخابية تمثيل لجميع فئات المجتمع داخل البرلمان من خلال مشاركة حقيقية للجميع، لافتًا إلى البند الخامس من الحوار عند عبارة "مصر أولًا" لنجنب مصالحنا جانبًا وننظر لمصلحة المواطن الذي ينتظر الكثير من هذا الحوار".

وأكد النائب علاء عابد، أن أي عملية انتخابية في العالم، لابد أن تحقق ٣ شروط، وهي: الأيدوليجية الفكرية والأيدولجية الجغرافية، والتمثيل المناسب داخل البرلمان، بالإضافة إلى أن النظام الانتخابي بالقائمة النسبية بينها الاصطدام واضح بالمادة ١٠٢ والمادة ٢٤٤ من الدستور بشأن نسبة المرأة والشباب والمسحيين، وذوي الاحتياجات الخاصة، والعاملين بالخارج والفلاحين.

وقال عابد، إن القائمة المغلقة التي يتوافق عليها الأحزاب والممثلون داخل البرلمان بأكثر من ١٦ حزبًا وتنسيقية شباب الأحزاب، موضحًا أن التجربة المصرية البرلمانية هي الرائدة في المنطقة وملهمة للمنطقة المحيطة، مشددًا على أن نظام الفردي والقائمة المغلقة هو الأمثل لأن القائمة النسبية تعرضت للطعن عدة مرات من المحكمة الدستورية.