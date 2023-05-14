"سهل والمدة كافية".. طلاب الشهادة الابتدائية في الجيزة يشيدون بمستوى امتحان العلوم

انتهى اليوم الأحد، طلاب الشهادة الابتدائية، من تأدية امتحان مادة العلوم في ثالث أيام امتحانات الشهادة الابتدائية لنهاية العام الدراسي.

ورصدت "الدستور" آراء عدد من طلاب الشهادة الابتدائية بمدرسة المستقبل بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، حول مستوى امتحان مادة العلوم، والتي جاءت على النحو التالي.

وأشاد العديد من الطلاب بمستوى امتحان مادة العلوم، وتقول رودينا عماد، إحدى طالبات الشهادة الابتدائية بمدرسة المستقبل بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، إن امتحان مادة العلوم كان غاية في السهولة بمستوى الطالب الأقل من المتوسط، ولم يصادفها أي سؤال صعب أو معقد في الامتحان كاملا.

وأضافت آية محمود، إحدى طالبات الصف السادس الابتدائي بمدرسة المستقبل بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، أن امتحان مادة العلوم كان سهلا ومباشرا وغير معقد، ومدة الامتحان كانت ساعة والنصف وهي مدة كانت مناسبة لتأدية الامتحان بالكامل ومراجعته أكثر من مرة.

في حين أكدت روان طارق، إحدى طالبات الصف السادس الابتدائي بمدرسة المستقبل بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، أن مدة الامتحان كانت كافية وسهولة الامتحان تمكن أي طالب مهما كان المستوى في إنجازه في أقل من نصف ساعة، وهو كان حال العديد من الطلاب الذين تمكنوا من الانتهاء من تأدية الامتحان في الدقائق الأولى منه، لافتا إلى أن أسهل ما في المنهج كان موجود في الامتحان من ضمنها كسوف الشمس والقمر والمصابيح الكهربائية، بجانب أن اللجان والمراقبين يقومون على عدم تشتيت أو توتر الطلاب.

وانطلقت امتحانات الشهادة الابتدائية في محافظة الجيزة يوم الخميس الماضي بامتحان مادة اللغة العربية، ويوم السبت امتحان مادة الرياضيات، اليوم الأحد امتحان مادتي الانجليزي والعلوم، غداً الاثنين امتحان مادة الدراسات الاجتماعيه.