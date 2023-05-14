علاء مصطفى: مفوضية مواجهة التمييز موجودة فى دول كثيرة

قال علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الإصلاح والنهضة والقيادي بالتيار الاصلاحي الحر، ملف حقوق الإنسان أخذ مناقشات طويلة في التيار خلال الفترة الماضية.

وأضاف: «وجود مفوضية لمواجهة التمييز ليس أمرا جديدا ومعمول به في دول كثيرة لإرساء قواعد حقوق الإنسان».

ولفت: «يجب الاعتبار كذلك إلى التمييز الإلكتروني، خاصة مع وجودها المتزايد في الفترة الماضية، بجانب المفوضية نحتاج إلى مبادرات مجتمعية في شأن مواجهة التمييز، وكذلك استحداث مؤشر لرصد وتقييم وتوضيح نتائج إجراءات مناهضة التمييز».

جاء ذلك خلال كلمته بجلسة عقدتها لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، تحت عنوان القضاء على كل أشكال التمييز.

وبدأت الجلسات النقاشية للحوار الوطني وبتمثيل كل فئات الشعب المصري، وتناقش الجلسات عددا من قضايا المحور السياسي التي تهم المواطنين باختلاف انتماءاتهم السياسية.