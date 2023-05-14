الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شخص صدمته سيارة في العياط

صدمته سيارة
صدمته سيارة

لقي شخص مصرعه بعدما اصطدمت به سيارة مسرعة أعلى الطريق الإقليمي بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفي أعلى الطريق فى العياط وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف.

بالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بشخص مما تسبب في وفاته ، تم نقل جثة المتوفى الي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببة في الحادث.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

مصرع منطقة العياط الطريق الإقليمي سيارة مسرعة غرفة عمليات النجدة

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