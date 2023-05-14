الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حماة وطن بالمنوفية: الحوار الوطني يناقش جميع مشاكل المواطنين

عبد الله الرفاعي
عبد الله الرفاعي امين شباب حزب حماة وطن بمحافظة المنوفية

أكد عبد الله الرفاعي أمين شباب حزب حماة وطن بمحافظة المنوفية، أن الحوار الوطني الذي دعي اليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء إفطار الأسرة المصرية العام الماضي، كشف عن الرؤية الثاقبة لقيادات الدولة، التي كانت بالفعل تحتاج التقريب الرؤى ومناقشة العوائق والمتطلبات التي تحتاجها الدولة في ظل الظروف الراهن التي يمر بها العالم أجمع. 

وأضاف عبد الله الرفاعي أن الحوار الوطني سيناقش جميع مشاكل المواطنين من كل الفئات كما يناقش مجموعة من المحاور الأساسية اولها المحور السياسي ويجب عليه مناقشة عودة وتفعيل دور المحليات التي أهملت منذ عام ٢٠١١ حتى الآن، كما ستقدم لجان الأحزاب السياسية مقترحاتها لتفعيل دورها وحل المشكلات المجتمعية حتى يعود النفع على المواطن. 

واستطرد أمين شباب حزب حماة وطن بمحافظة المنوفية في حديثه لموقع الدستور، أنه من خلال تجربته الشخصية وجد صعوبة في استقطاب الكوادر الشبابية للتطوع أو المشاركة في الأحزاب السياسية، وهذه من أهم المشكلات التي يجب عرضها ومناقشتها على مائدة الحوار الوطني، حتى يتم العمل من خلال نواة ثابتة من الشباب المدربين والمؤمنين بفكرة التطوع والمشاركة السياسية. كما يجب على الدولة المصرية زيادة معدل تمكين الشباب، حتى يجد الشباب الدافع للمشاركة.

وأضاف الرفاعي أن الدولة المصرية، في الوقت الذي يعاني فيه العالم اجمع من نقص في الغذاء، لم تواجه مشاكل تخص نقص الغذاء، بل لديها مخزون وفائض، وقامت الدولة بتأمين الغذاء وحافظت على استقرارها، بالرغم من وقوع انتكاسات في أكبر دول العالم، وتحاول المواجهة حتى الآن دون جدوى، وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على التخطيط السليم وإدارة الأزمات بشكل محترف يبهر الجميع.

إفطار الأسرة المصرية أسرة المصرية احتياجات احتياجاتهم احتياجا ئيس عبد الفتاح السيسي الأساسية

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