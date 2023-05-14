هالة صدقي: تكريم الممثل يضيف إلى مسيرته الفنية ويدفعه للاستمرار

قالت الفنانة المصرية هالة صدقي، إن أي تكريم للممثل يضاف إلى مسيرته الفنية ويدفعه للاستمرار في تقديم أعمال مميزة، ويصبح وقتها لديه قوة الإرادة في رفض الأعمال التي تقلل من تاريخه.

وأعربت صدقي على هامش ختام فعاليات مهرجان ياسمين الحمامات الدولي بتونس، عن سعادتها بالحفاوة وتكريم المهرجان لها على أعمالها في رمضان الماضي، مؤكده أن هذا التكريم غال على قلبها كونه التكريم الثاني لها في تونس التي تعد واحدة من أبرز بلدان الفن والثقافة، وخاصة أيضا أنه ثان تكريم لها خلال فترة قصيرة في تونس "حيث كرمت في مهرجان قرطاج من أربعة شهور ".

وأكدت الفنانة المصرية، أن دور الفنان ليس فقط التمثيل والوقوف أمام الكاميرات فحسب وإنما له دور مجتمعي وعليه الوقوف بجوار المهرجات الوليدة وتشجيع إقامتها وتقديم الدعم لها خاصة في ظل الظروف الحالية، لان الفن رسالة سلام يجب أن تصل إلى العالم كله.

وقالت الفنانة هالة صدقي، إن السينما بشكل عام تمر ببعض الصعوبات في الآونة الأخيرة في أغلب البلدان حول العالم نتيجة لعدد من الظروف سواء مشاكل داخلية أو وباء الكورونا والحالة الاجتماعية والسياسية التي شهدت تغيرات عدة، وانعكست بكل تأكيد على شتى مناحي الحياة ومن بينها صناعة السينما، معربه عن أملها في أن يكون وضع السينما خلال الفترة المقبلة أفضل ليس في تونس فقط ولكن في الوطن العربي كله .

وعن أعمالها الفنية القادمة، أكدت الفنانة المصرية، أن هناك تحضيرات حاليا للمشاركة في فيلمين جديدين، بالإضافة إلى مسلسل للعرض في شهر رمضان القادم.