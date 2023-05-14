الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق اليوم الأول لبرنامج"القيادة والإدارة وأهمية تأهيل وإعداد الصف الثانى" بالغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

انطلقت اليوم الأحد فعاليات البرنامج التدريبى القيادى والذى ينظمه مجلس الشباب المصرى بمحافظة الغربية عضو التحالف الوطني التنموي للعمل الأهلي  بقيادة الدكتور محمد شلبي منسق عام الدلتا للمجلس بالغربية والدكتور أحمد شادى النمر منسق عام المجلس  بالغربية وذلك لتأهيل وتمكين المتدربين لاكتساب المهارات القياديه والأدوات العلميه والطرق المستخدمة فى إدارة الآخرين واكتشاف قدراتهم من أجل الحصول على الهدف وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالغربية (إدارة التعليم المدنى والبرلمان) برئاسة يسرى الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية و تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والأستاذ الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.


وأكد الدكتور محمد شلبى، أن الدفعة الأولى تبدأ اعتبارا من الأحد 14 مايو  حتى الخميس 18 مايو والتى ستنعقد بقاعة المؤتمرات بمديرية الشباب والرياضة بالغربية من الساعة العاشرة صباحا.

 

وأكد أنه تم افتتاح البرنامج بحضور يسرى الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور وائل شاهين منسق مساعد الدلتا، وينعقد البرنامج التدريبى على عدة محاور تدريبيه وتأهيلية.


وأضاف أن اليوم الأول "القيادة والإدارة وأهمية تأهيل وإعداد الصف الثاني لتولى القيادة " وحاضر بها الأستاذ الدكتور حمدى شعبان نائب رئيس الجامعة السابق وتحدث فى أساليب القيادة ونظريتها وكذلك رغبة القيادة السياسية فى تولى المناصب القيادية وأهمية العمل والفرق بين القائد والمدير وسمات القائد النجاح وأساليب التعامل الجيد مع الاخرين.


وفى ختام البرنامج يحصل المتدرب على شهادة معتمدة خلال حفل تكريم بنادى سبورتنج كاسل بطنطا .

اليوم الاول البرنامج القيادي القيادة والإدارة وأهمية تاهيل واعداد الصف

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انطلاق اليوم الأول لبرنامج"القيادة والإدارة وأهمية تأهيل وإعداد الصف الثانى" بالغربية

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