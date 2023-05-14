الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

القوات المسلحة تنظم زيارة للملحقين العسكريين العرب والأجانب لكليتى القادة والأركان والطب

القوات المسلحة
القوات المسلحة

نظمت القوات المسلحة زيارة لوفد من أعضاء التمثيل العسكرى العرب والأجانب المعتمدين لدى سفاراتهم بالقاهرة إلى كليتي القادة والأركان والطب للقوات المسلحة.

يأتي ذلك استمرارًا لسلسلة الزيارات التي تنظمها القوات المسلحة للملحقين العسكريين المعتمدين بجمهورية مصر العربية لتعزيز آفاق التعاون العسكرى ودعم أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.

واستقبلت كلية القادة والأركان وفدًا من أعضاء التمثيل العسكري تضمنت الزيارة عرض فيلم تسجيلي عن الكلية ودورها والمهام التى تقوم بها والدورات التى تقدمها للدارسين.

وتفقد الوفد عددًا من المنشآت والقاعات الدراسية بالكلية والتى تعتمد على أحدث وسائل ونظم التعليم الحديثة بما يمكن الدارسين من تحقيق أقصى درجات الاستفادة خلال فترة دراستهم بالكلية.

كما قام أعضاء الوفد بزيارة لكلية الطب للقوات المسلحة شاهدوا خلالها فيلمًا تسجيليًا عن منظومة العمل داخل الكلية وما تتضمنه من منشآت تعليمية تعتمد على أحدث النظم التعليمية، أتبع ذلك زيارة الوفد لمستشفى كلية الطب للقوات المسلحة لعلاج المدنيين بما تحويه من أقسام وتخصصات وأجهزة ومعدات طبية ذات المواصفات العالمية لتوفير أوجه الرعاية الفائقة للمرضى.

وفى ختام الزيارتين أعرب أعضاء الوفد عن عميق امتنانهم وشكرهم للقوات المسلحة ممثلة فى جهاز الملحقين العسكريين لتنظيم تلك الزيارات التى تهدف إلى زيادة المعرفة والوعى لديهم بقدرات وإمكانيات القوات المسلحة بما يمكنها من دعم ركائز الأمن القومى، مؤكدين أهمية تلك الزيارات لتبادل الخبرات ودعم علاقات التعاون مع كافة المؤسسات العسكرية.

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