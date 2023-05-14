الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يتابع مشروع الـ30 مليون بيضة فى الخانكة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، مشروع الـ30 مليون بيضة التابع للمحافظة بمدينة الخانكة، وذلك لمتابعة المشروع والاطمئنان على سير العمل به وجودة الإنتاج فى إطار حرص المحافظة على دعم القطاع الداجني وتوفير بيض المائدة للمواطنين بأسعار مخفضة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج، وذلك بحضور الدكتورة أمل العسيلي، وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، وعبدالناصر عطا، المدير المالي للمشروع، ومجدي نجاح، رئيس مدينة الخانكة.

وتفقد المحافظ عنابر التربية للدجاج وعنابر الإنتاج للبيع للسوق المحلية، واستمع إلى شرح تفصيلي من القائمين على المشروع فيما يخص المرحلة الحالية والإجراءات المقبلة، موجهًا بضرورة بيع البيض بأسعار مناسبة إسهامًا من المشروع فى رفع العبء عن كاهل مواطني القليوبية، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة للقطيع وتربية السلالات ذات الجودة العالية واستخدام أحدث الأساليب فى تربية الدواجن.

وفي السياق ذاته، أشار المحافظ إلى ضرورة البدء فى استغلال المساحات والمتخللات من الأراضي لإقامة مشروعات زراعية عليها واختيار أنسب المشروعات الزراعية لإقامتها، كزراعة النخيل والصوب الزراعية، لزيادة استثمارات المشروع وتعظيم الاستفادة منه، بالإضافة إلى تطوير مصنع الأعلاف لزيادة الطاقة الإنتاجية له.

وأوضح محافظ القليوبية أن هذا المشروع تبلغ الطاقة الإنتاجية له حوالي ٣٠ مليون بيضة فى العام الواحد والإنتاج اليومي يصل إلى ٣٣ ألف بيضة يوميًا، ويتكون من مصنعين للأعلاف، وتصل طاقة كل منهما إلى ٥ آلاف طن سنويًا، كما يشمل (٢عنبر تربية + ٦ عنابر إنتاج)، وتبلغ طاقة العنبر الواحد ٢٢.٥ ألف طائر، مؤكدًا أن المشروع يساهم في بيع دجاج الأمهات بسعر مناسب للمواطنين من أجل مواجهة جشع التجار وخفض الأسعار والعمل على راحة وخدمة المواطنين والتخفيف عنهم فى حياتهم اليومية والارتقاء بمستوى الخدمات فى شتى المجالات.

اللواء عبـد الحمـيد الهجـان محافظ القليوبية المشروعات الزراعية مدينة الخانكة مواجهة جشع التجار مشروع البيض

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