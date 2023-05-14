"سمايلي فرايز" أكبر مصنع للبطاطس المقلية في الشرق الأوسط (صور)

تعتبر منطقة شرق العوينات التابعة لمحافظة الوادي الجديد أمل جديد يضاف لسجلات مصر في الفترة الأخيرة، وأصبحت محل اهتمام القيادة السياسية وعلى راسهم صاحب التنمية وباني الجمهورية الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي أعطى إشارة البدء لتنفيذ مصنع «سمايلى فرايز» العملاق والأكبر في الشرق الاوسط لتصنيع البطاطس النصف مقلية الموجود بمنطقة شرق العوينات بالوادي الجديد وتحت قيادة جهاز الخدمة الوطنية

وينتج مصنع «سمايلى فرايز» للبطاطس النصف مقلية طاقة استيعابية حوالي 10 طن /ساعة لتحقيق الاستفادة القصوى من محصول البطاطس بمنطقة شرق العوينات لإنتاج البطاطس نصف المقلية، ولتوفير الاحتياجات المحلية والتصدير للخارج، كنواة لمنطقة صناعية في هذه المنطقة الواعدة من ارض مصر

ويشمل مصنع البطاطس منظومة متكاملة، بداية من التقاوي ثم زراعتها وحصادها، نهاية بالتصنيع، مع العمل على توفير أحدث ثلاجة في الشرق الأوسط لتقاوى القمح بطاقة استيعابية ٦٥ ألف طن تقاوى، وذلك بعد دراسات أجريت لتحديد أفضل الحلول الاقتصادية بالنسبة لنقل البطاطس الخام لمنطقة أخرى لتصنيعها، أو إنشاء المصنع في شرق العوينات ليتم الاستقرار على إنشائه هناك نظرًا للجدوى الاقتصادية، وللاستفادة منه في هذه المنطقة الواعدة والعامرة بالزراعات وليكون باكورة أمل بالمنطقة الصناعية الجديدة بشرق العوينات

الجدير بالذكر أن مصنع البطاطس النصف مقلية والموجود بمنطقة شرق العوينات التابعة لمركز الداخلة في الوادي الجديد حوالي 2200 عامل بطاقة استيعابية وإنتاجية بلغت 10 طن في الساعة ليتوج هذا الصرح العظيم والعملاق أكبر مصنع في الشرق الاوسط بسواعد مصرية



كما تم تنفيذ شبكة كهربائية لمصنع بطاطس نصف مقلية بمنطقة العوينات بقدرة 25 ميجاوات بتكلفة 20 مليون جنيه وشبكة لثلاجة تقاوي بطاطس بقدرة 5 ميجاوات بتكلفة 4 ملايين جنيه تحت مظلة جهاز الخدمة الوطنية لاستصلاح الأراضي الصحراوية.