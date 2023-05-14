محاكمة 5 متهمين بالنصب في التسوق الإلكتروني

أحالت نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم، 5 متهمين للمحاكمة الجنائية بتهمة النصب على المواطنين بزعم التسوق الإلكتروني.



تبلغ لقسم شرطة التبين من صاحب محل لتجارة الهواتف المحمول بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص من خلال إحدى مواقع التسوق الإلكتروني، وأن الأخير عرض عليه شراء هاتفين محمول.

واتفقا على التقابل؛ لشرائهما وفور وصوله وبحوزته مبلغ مالي، فوجئ بحضور 4 أشخاص يستقلون مركبة "توك توك"، واصطحبوه لقطعة أرض فضاء كائنــــة بدائرة القسم، وقاموا بإلقاء "مسحوق الشطة" على وجهه فى محاولة منهم لسرقته، إلا أنه قام بالاستغاثة فلاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال التعامل الفنى أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، حال استقلالهم مركبة "توك توك" قيادة أحدهم "مستأجرة "بالمنطقة المُشار إليها وبحوزة أحدهم كيس بداخله "مسحوق الشطة".

بمواجهتهم بما جاء بأقوال المجنى عليه أيدوها، واعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وأقروا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين وقيام أحدهم باستدراج ضحاياهم من خلال إحدى مواقع التسوق الإلكترونى عقب عرضهم هواتف محمولة للبيع، وفور وصول المجنى عليهم للمكان المتفق عليه يقوموا بإلقاء مسحوق الشطة المضبوط بحوزتهم على وجوههم وسرقة ما بحوزتهم من مبالغ مالية.