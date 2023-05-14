السودان يمدد إغلاق المجال الجوى حتى نهاية مايو الجارى

أصدرت سلطة الطيران المدني بالسودان قرارًا بتمديد إغلاق المجال الجوي حتى ٣١ مايو الجاري أمام كل حركة الطيران.

وقالت هيئة الطيران المدني السوداني، أمس السبت، إن المجال الجوي للبلاد سيظل مغلقًا أمام حركة الطيران حتى 31 مايو.

وأضافت الهيئة: "يستثنى من ذلك رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء بعد الحصول على تصريح من قبل الجهات ذات الاختصاص".

يشار إلى أنه تم غلق المجال الجوي السوداني أمام حركة الطيران العادية بعد اندلاع صراع عسكري بين جيش البلاد وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل، وأدى الصراع الذي اندلع منذ شهر تقريبًا إلى مقتل المئات وفرار أكثر من 200 ألف إلى دول مجاورة وكذلك نزوح 700 ألف آخرين داخليًا.

وبناء على ذلك توقفت حركة الطيران بين مصر والخرطوم، وقالت الشركة الوطنية مصر للطيران إنه في ضوء ما ورد إلينا من معلومات حول وجود اضطرابات فى الأوضاع الأمنية بدولة السودان الشقيقة، وبناء على ذلك تعلن شركة مصر للطيران عن وقف رحلاتها الجوية إلى ومن مطار الخرطوم مؤقتًا وذلك اعتبارًا من اليوم السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ ولحين إشعار آخر أو موافاتنا بمستجدات الأوضاع في السودان.