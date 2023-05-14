الأحد 14 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

السودان يمدد إغلاق المجال الجوى حتى نهاية مايو الجارى

إغلاق المجال الجوي
إغلاق المجال الجوي

أصدرت سلطة الطيران المدني بالسودان قرارًا بتمديد إغلاق المجال الجوي حتى ٣١ مايو الجاري أمام كل حركة الطيران.

 

وقالت هيئة الطيران المدني السوداني، أمس السبت، إن المجال الجوي للبلاد سيظل مغلقًا أمام حركة الطيران حتى 31 مايو.

 

وأضافت الهيئة: "يستثنى من ذلك رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء بعد الحصول على تصريح من قبل الجهات ذات الاختصاص".

 

يشار إلى أنه تم غلق المجال الجوي السوداني أمام حركة الطيران العادية بعد اندلاع صراع عسكري بين جيش البلاد وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل، وأدى الصراع الذي اندلع منذ شهر تقريبًا إلى مقتل المئات وفرار أكثر من 200 ألف إلى دول مجاورة وكذلك نزوح 700 ألف آخرين داخليًا.

 

وبناء على ذلك توقفت حركة الطيران بين مصر والخرطوم، وقالت الشركة الوطنية مصر للطيران إنه في ضوء ما ورد إلينا من معلومات حول وجود اضطرابات فى الأوضاع الأمنية بدولة السودان الشقيقة، وبناء على ذلك تعلن شركة مصر للطيران عن وقف رحلاتها الجوية إلى ومن مطار الخرطوم مؤقتًا وذلك اعتبارًا من اليوم السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ ولحين إشعار آخر أو موافاتنا بمستجدات الأوضاع في السودان.

السودان إغلاق المجال الجوي المجال الجوي هيئة الطيران المدني السوداني حركة الطيران رحلات

الأكثر قراءة

حريق هائل بمعرض شباب مصر فى بنى سويف

"المصرية للاتصالات" تكشف تفاصيل بيع 10% من أسهمها بسعر 23.11 جنيه للسهم

السودان يمدد إغلاق المجال الجوى حتى نهاية مايو الجارى

أسعار الدواجن اليوم الأحد 14- 5- 2023

"الاتصالات" تكرم عدد من العاملين بها من مجتازي برامج تنمية وبناء القدرات

هزة أرضية جديدة تضرب جنوب سيناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

أمل زيادة

زكى رستم

كريم فرغلى

مهرجان جمعية الفيلم.. دورة جديدة ومميزة

مؤمن المحمدي

هل هى فعلًا وجهات نظر؟

ماجد حبته

إقامة الشراكات درءًا للأزمات

د.أحمد الخميسى

الذات.. الإنسان.. الآخرون

وائل لطفي

عادل إمام

محمد عبدالناصر

الحوار ومعركتا الوعى وبناء الإنسان

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

البيت الأبيض يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر للهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين فى غزة

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة

بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية برعاية مصرية